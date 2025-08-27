news_header_top
Экономика 27 августа 2025 18:03

Минниханов обсудил инвестпроекты с замглавы Минпромторга России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем министра промышленности и торговли России Михаилом Юриным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили вопросы развития промышленного сектора Татарстана, меры государственной поддержки отрасли, реализацию инвестиционных проектов на территории региона.

Кроме того, Рустам Минниханов вручил Михаилу Юрину медаль «100 лет образования ТАССР». Награда присуждена за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана.

#Рустам Минниханов #Минпромторг России
