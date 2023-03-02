Коробченко пригласил делегацию Таджикистана в Татарстан изучить опыт создания ОЭЗ

Фото: телеграм-канал @made_in_tatarstan

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на заседании российско-таджикистанского делового совета пригласил делегацию Таджикистана изучить опыт создания особых экономических зон (ОЭЗ) в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Я знаю, что в Таджикистане в ближайшие три года планируется создать 30 технологических парков. Татарстан готов предложить накопленный положительный опыт. Приглашаем вашу делегацию для ознакомления с деятельностью таких эффективных площадок, как ОЭЗ „Алабуга“ и „Иннополис“», — сказал министр.

Фото: телеграм-канал @made_in_tatarstan

В качестве примера Коробченко привел в пример технополис «Химград», опыт которого был использован при создании химического индустриального технопарка «Чирчик» в Узбекистане. Сейчас в нем уже 12 резидентов и ещё 8 компаний проходят процедуру рассмотрения.

«Отмечу поддержку, которую оказывает нам Торговый представитель России в Таджикистане Кореньков Евгений Анатольевич. В январе мы совместно организовали „Час с торгпредом“, на котором около 20 компаний смогли получить поддержку в реализации своих проектов в Таджикистане», — добавил министр.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов, выступая на конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» в Душанбе, заявил, что Татарстан заинтересован в наращивании сотрудничества с Таджикистаном, а также готов обеспечить на рынке присутствие крупных предприятий РТ.