Коробченко представил перспективные нефтехимические проекты РТ на федеральном совещании

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко представил на федеральном совещании потенциал химической и нефтехимической отраслей Татарстана и рассказал о перспективных проектах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Совместное заседание подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности и Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ состоялось в Омске. Темой мероприятия, которое провел министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, стало развитие отрасли в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».

По словам Антона Алиханова, сославшегося на предварительные оценки, за прошлый, 2025 год инвестиции компаний, занимающихся химией и нефтехимией, превысили 2 трлн рублей. Он обратил внимание на то, что в конце минувшего года были поддержаны проекты омской компании «Титан» и татарстанской «ТАНЕКО», которые «позволят наладить выпуск своего сырья и волокна для синтетических тканей».

Олег Коробченко в своем докладе среди перспективных инициатив упомянул проекты «Татнефти» по созданию производственной цепочки «Параксилол – ТФК – ПЭТФ», а также производству полиэфирной продукции, и «КЗСК‑Силикона» по выпуску метилхлорсиланов. Их реализация будет способствовать достижению целей национального проекта «Новые материалы и химия».

Одной из ключевых тем, обсуждавшихся на совещании, стал дефицит оборудования для химической промышленности. Участники согласились, что многие технологии, успешно освоенные в интересах нефтегазового комплекса, могут быть эффективно применены и в химическом сегменте. По их мнению, это откроет путь к синергетическому эффекту и станет драйвером межотраслевого заказа отечественному машиностроению.