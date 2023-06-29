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Коробченко поздравил судостроителей Татарстана с профессиональным праздником
Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя.
Он отметил, что судостроение – одна из ключевых сфер экономики республики и работники отрасли вносят неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Татарстана, а также в обороноспособность и экономическую мощь России.
«Ваше стремление к совершенству, огромный труд и самоотверженность заслуживают высочайшей похвалы. Поздравляю вас от всей души с Днем кораблестроителя! Желаю вам новых достижений, успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия в личной жизни», – заявил министр.
Ранее с профессиональным праздником работников и ветеранов судостроительной отрасли поздравил Президент России Владимир Путин.
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