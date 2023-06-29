Коробченко поздравил судостроителей Татарстана с профессиональным праздником

Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя.

Он отметил, что судостроение – одна из ключевых сфер экономики республики и работники отрасли вносят неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Татарстана, а также в обороноспособность и экономическую мощь России.

«Ваше стремление к совершенству, огромный труд и самоотверженность заслуживают высочайшей похвалы. Поздравляю вас от всей души с Днем кораблестроителя! Желаю вам новых достижений, успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия в личной жизни», – заявил министр.

Ранее с профессиональным праздником работников и ветеранов судостроительной отрасли поздравил Президент России Владимир Путин.