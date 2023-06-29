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Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя. Телеграмма опубликована на портале Кремля.
«За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание её экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что нынешнее поколение корабелов с глубоким уважением относится к традициям предшественников, активно участвует в решении ключевых задач, стоящих перед государством. Благодаря их компетентности и ответственности в России сегодня строится широкая линейка судов — от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских.
«Важная роль в развитии отечественного флота — как гражданского, так и военного — принадлежит Объединённой судостроительной корпорации. Особо отмечу значимый вклад судостроителей в выполнение государственного оборонного заказа и создание морского щита нашей Родины», — сказал Президент.
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