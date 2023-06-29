Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя. Телеграмма опубликована на портале Кремля.

«За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание её экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение корабелов с глубоким уважением относится к традициям предшественников, активно участвует в решении ключевых задач, стоящих перед государством. Благодаря их компетентности и ответственности в России сегодня строится широкая линейка судов — от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских.

«Важная роль в развитии отечественного флота — как гражданского, так и военного — принадлежит Объединённой судостроительной корпорации. Особо отмечу значимый вклад судостроителей в выполнение государственного оборонного заказа и создание морского щита нашей Родины», — сказал Президент.