news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 25 марта 2025 17:12

Стратегию развития энергетики России презентуют в Казани 2 апреля

Читайте нас в
Телеграм

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев планирует анонсировать программу энергетической стратегии России до 2050 года в Казани. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

«Министр энергетики РФ Сергей Евгеньевич Цивилев планирует анонсировать программу энергетической стратегии РФ до 2050 года. Буквально накануне – 1 апреля – ее должны утвердить, после чего министр презентует ее. Это будет ключевое выступление», – сказал Коробченко.

Анонс состоится на пленарном заседании казанского энергетического форума «Энергопром». Оно будет посвящено новым энергетическим технологиям и технологическому лидерству. На «пленарке» также выступит министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#Минэнерго россии #Минпромторг России #Минпромторг Татарстана
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В ИФНС РТ рассказали, кто в республике может не платить транспортный налог

В ИФНС РТ рассказали, кто в республике может не платить транспортный налог

24 марта 2025
«Когда дроны полетели на Москву, понял, что и в Казань прилетят»: как учитель ушел на СВО

«Когда дроны полетели на Москву, понял, что и в Казань прилетят»: как учитель ушел на СВО

24 марта 2025