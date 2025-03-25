Стратегию развития энергетики России презентуют в Казани 2 апреля

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев планирует анонсировать программу энергетической стратегии России до 2050 года в Казани. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

«Министр энергетики РФ Сергей Евгеньевич Цивилев планирует анонсировать программу энергетической стратегии РФ до 2050 года. Буквально накануне – 1 апреля – ее должны утвердить, после чего министр презентует ее. Это будет ключевое выступление», – сказал Коробченко.

Анонс состоится на пленарном заседании казанского энергетического форума «Энергопром». Оно будет посвящено новым энергетическим технологиям и технологическому лидерству. На «пленарке» также выступит министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и Раис Татарстана Рустам Минниханов.