Коробченко обсудил расширение сотрудничества с коллегой из Иркутской области

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко встретился с делегацией Иркутской области под руководством нового министра экономического развития и промышленности Виктора Цишковского. Стороны обсудили возможные направления расширения сотрудничества двух регионов, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Олег Коробченко поведал гостям о промышленном потенциале республики. Он напомнил, что Татарстан и Иркутская область уже сотрудничают в машиностроении, нефтехимии, фармацевтике и других сферах.

Свою продукцию в восточносибирский регион поставляют КАМАЗ, «Торговый дом „Кама“», «Аммоний», «Казанькомпрессормаш» и другие предприятия РТ. Еще ряд татарстанских компаний заинтересованы в выстраивании деловых связей с областью.

Председатель правления Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров рассказал об эффективной кластерной модели, действующей в республике. В составе 23 отраслевых комитетов над развитием кооперации и новых проектов работают представители органов власти, бизнеса и науки.

Татарстан и Иркутская область подписали дорожную карту по сотрудничеству регионов в 2022 году.