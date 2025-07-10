Коробченко о выпуске минивэнов в Елабуге: Мы со своей стороны всячески поможем

Вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко высоко оценил в разговоре с «Татар-информом» модель минивэнов Sollers SP7. Серийное производство запустили на заводе в Елабуге.

«Сегодня предприятие выставляет новую модель – такую в России вообще еще никто не делает. Это минивэны, которые сейчас популярны и востребованы. То, что они взялись сделать эту модель, это очень хорошо. Мы со своей стороны всячески поможем», – сказал Коробченко.

Минивэны были выставлены на стенде Татарстана на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, которая проходит с 7 по 10 июля.

В настоящее время на выбор клиента доступны две версии Sollers SP7: семиместный полноразмерный минивэн и четырехместное бизнес-купе. Старт продаж запланирован на осень 2025 года, сообщил «Татар-информу» менеджер по связям с общественностью Sollers Петр Грибачев.

Минивэны, которые презентовали на стенде Татарстана на ИННОПРОМе, показали Премьер-министру России Михаилу Мишустину и Раису Татарстана Рустаму Минниханову.