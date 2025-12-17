Коробченко назвал причину кризиса российского автопрома после ухода «европейцев»

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко считает, что поток импортных машин после ухода европейских марок из России подкосил отечественный автопром. Об этом он сказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Когда у нас европейский автопром ушел, в стране, испугавшись, что оголим рынок, открыли двери для всех. В итоге огромное количество импортных машин зашло. Китайские, турецкие. Европейские зашли через арабские страны, Казахстан. Возник дисбаланс на рынке грузовых, коммерческих, легковых автомобилей, что подкосило наш автопром. Но, как говорят, нет худа без добра», – считает Коробченко.

Он напомнил, что в федеральном Минпроме включили инструменты, регулирующие поставку, – это и заградительные пошлины, и утилизационные сборы, что должно сработать в плюс для отечественного автомобилестроения.

Но пока есть трудности, вызванные высокой ключевой ставкой, что усложняет внедрение новых моделей и разработок, добавил Коробченко.

Подробнее о комфортной ключевой ставке и валютном курсе для российских промышленников; причинах, подкосивших отечественный автопром; успехах Татарстана в самолето- и вертолетостроении, успехах химиков и нефтехимиков читайте в материале «Татар-информа».