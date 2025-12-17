Коробченко: Мечтаю перенести производство двигателя для Ми-38 в Казань

Министр промышленности и торговли Олег Коробченко рассказал главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову о мечте: перенести производство двигателя для вертолета Ми-38 из Санкт-Петербурга в Казань.

«У меня большая мечта – заполучить производство двигателя для Ми-38 к нам в Казань. В принципе, производители не против передать нам документацию. Вот если у нас получится, это будет большое достижение», – сказал Коробченко и добавил, что сейчас выпуском двигателя занимается петербургское предприятие «ОДК-Климов», входит в госкорпорацию «Ростех».

