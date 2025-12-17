news_header_top
Экономика 17 декабря 2025 09:50

Коробченко: Мечтаю перенести производство двигателя для Ми-38 в Казань

Министр промышленности и торговли Олег Коробченко рассказал главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову о мечте: перенести производство двигателя для вертолета Ми-38 из Санкт-Петербурга в Казань.

«У меня большая мечта – заполучить производство двигателя для Ми-38 к нам в Казань. В принципе, производители не против передать нам документацию. Вот если у нас получится, это будет большое достижение», – сказал Коробченко и добавил, что сейчас выпуском двигателя занимается петербургское предприятие «ОДК-Климов», входит в госкорпорацию «Ростех».

Подробнее о комфортной ключевой ставке и валютном курсе для российских промышленников; причинах, подкосивших отечественный автопром; успехах Татарстана в самолето- и вертолетостроении, успехах химиков и нефтехимиков читайте в материале «Татар-информа».

Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»
#Ми-38 #Олег Коробченко #Минпромторг Татарстана
