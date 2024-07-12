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Коробченко: «К концу года в промышленности будет хороший рост»
К концу года в промышленности Татарстана будет хороший рост, сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко в интервью «Татар-информу».
«Думаю, что к концу года у нас все наладится и в нефтехимии, и в химии, и в машиностроении, и в производстве удобрений. Мы знаем и контролируем то, что дает нам общий минус и почему у нас индекс промышленного производства сейчас, скажем так, на уровне 100%. Понимая все, что сейчас происходит, я думаю, что мы догоним к концу года и у нас будет хороший рост», – сказал Коробченко.
По его мнению, рост в промышленности до конца 2024 года даст запуск ЭП-600 и окончание модернизации реактора «В» на «Казаньоргсинтезе».
За пять месяцев 2024 года промышленное производство в Татарстане выросло на 1%.
Полный текст интервью – «Коробченко: Если Мишустин говорит о Татарстане только доброе, значит, мы на верном пути».
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