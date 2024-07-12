Коробченко: «К концу года в промышленности будет хороший рост»

К концу года в промышленности Татарстана будет хороший рост, сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко в интервью «Татар-информу».

«Думаю, что к концу года у нас все наладится и в нефтехимии, и в химии, и в машиностроении, и в производстве удобрений. Мы знаем и контролируем то, что дает нам общий минус и почему у нас индекс промышленного производства сейчас, скажем так, на уровне 100%. Понимая все, что сейчас происходит, я думаю, что мы догоним к концу года и у нас будет хороший рост», – сказал Коробченко.

По его мнению, рост в промышленности до конца 2024 года даст запуск ЭП-600 и окончание модернизации реактора «В» на «Казаньоргсинтезе».

За пять месяцев 2024 года промышленное производство в Татарстане выросло на 1%.

Полный текст интервью – «Коробченко: Если Мишустин говорит о Татарстане только доброе, значит, мы на верном пути».