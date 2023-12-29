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Коробченко исполнил мечты четверых детей, о которых узнал на «Елке желаний»
Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко исполнил желания 4 детей. Открытки с пожеланиями он сорвал с «елки желаний».
Как сообщили в телеграм-канале Минпромторга Татарстана, Коробченко подарил батут 5-летнему Амиру из Сабинского района и гитару 11-летней Иделии. Также министр обрадовал маленьких жителей Менделеевска: 7-летняя Эмилия получила планшет, а 5-летняя Марьям - велосипед.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РТ Алексей Песошин исполнил мечту 6-летнего жителя Казани.
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