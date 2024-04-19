Корнилова: За 20 лет участники студенческих трудовых отрядов создали 2,5 тыс. семей

За 20 лет в России представители студенческих трудовых отрядов во время работы на стройках, полях и производствах познакомились и создали более 2,5 тыс. семей. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» замруководителя (комиссар) Центрального штаба Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты РФ Мария Корнилова.

«Мы собираем истории о династиях. К примеру, когда дедушка строил Бам и сейчас его внук работает на строительстве Восточного полигона или новой ветки Бама. Ну, и моя личная история: мои родители познакомились в студенческом отряде в Молдавии, собирая персики. Мой брат со своей будущей женой тоже познакомился, работая в студенческом отряде», – рассказала она.

По мнению Марии Корниловой, самые крепкие семьи создаются в студенческих отрядах, потому что «они проверены трудом и трудностями».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году движение студотрядов России отмечает 65-летие. В юбилейный год по всей стране создаются площадки для взаимодействия работодателей и студентов, планируется трудоустроить 400 тыс. молодых людей.