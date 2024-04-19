В год 65-летия движения студотрядов будет трудоустроено 400 тыс. молодых людей в России

В этом году движение студотрядов России отмечает 65-летие. В юбилейный год по всей стране создаются площадки для взаимодействия работодателей и студентов, планируется трудоустроить около 400 тыс. молодых людей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» замруководителя (комиссар) Центрального штаба Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты РФ Мария Корнилова.

«Мы планируем вовлечь в основные мероприятия юбилейного года более 1 млн человек, а также открыть региональное отделение в Херсонской области, сформировать отряд в Байконуре и в других субъектах страны. Наша основная задача — говорить молодежи о том, что труд крут, всему миру рассказывать о достижениях наших студентов», — сказала она.

Мария Корнилова также сообщила, что студотряды активно сотрудничают с ведущими работодателями по всей стране. В настоящее время ведется активная работа по объединению студенчества и работодателей. Кроме того, в этом году проходит крупномасштабная акция «Труд — крут!» и другие мероприятия.