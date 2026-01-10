Кормушки, лекция и квест: в Усадах провели экопраздник «День пернатых друзей»

В жилом комплексе «Южный парк» села Усады Лаишевского района в рамках зимнего фестиваля «Курше фест» состоялось экологическое и просветительское мероприятие «День пернатых друзей».

В программе были лекция орнитолога и биолога высшей категории Татьяны Давыдовой о лесных птицах и правилах заботы о них, а также подвижные игры, конкурсы и танцевальная программа для детей.

Центральным событием стало совместное размещение кормушек на территории жилого комплекса: в акции приняли участие дети и взрослые.

Кроме того, в Усадах прошел семейный квест «Сокровища зимнего парка», в ходе которого участники выполняли задания на свежем воздухе.

Мероприятия были направлены на формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе у детей и взрослых.