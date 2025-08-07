«Кормление грудью спасает от рака и внезапной смерти»: почему ребенку нужно молоко матери

В чем преимущества грудного вскармливания перед смесями? Нужно ли допаивать ребенка при кормлении грудью? Как не потерять молоко? Почему молодым матерям не нужно переживать за свою фигуру? Об этом в Неделю грудного вскармливания «Татар-информу» рассказали акушер-гинеколог и неонатолог Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова Казани.





«Грудное вскармливание оказывает положительный эффект как на здоровье матери, так и на здоровье ребенка»

Фото: © «Татар-информ»

«Кормление грудью защищает от рака»

На вопрос о том, как грудное вскармливание влияет на здоровье новоиспеченной матери, врачи дают ответ: безусловно, положительно. Какие же именно можно выделить преимущества?

Сокращается время восстановления после родов

Выделение гормона окситоцина за счет раздражения сосков помогает ускорить инволюцию матки – процесс, при котором орган возвращается к своим нормальным размерам.

Снижается риск развития разных заболеваний

Кормление грудью снижает вероятность возникновения у матери некоторых видов рака, например груди и яичников. Грудное вскармливание стабилизирует пищеварение, снижает риск воспалений органов малого таза и развития болезней сердца и сосудов. Оно также помогает в похудении – лактация расходует дополнительные калории, позволяя женщине быстрее сбросить вес после родов.

Уменьшается вероятность возникновения послеродовой депрессии

«Общение с малышом и забота о нем улучшают настроение матери. При кормлении грудью рождается чувство защищенности, близости и доверия, которое сохраняется на протяжении всей жизни», – отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова Татьяна Шигабутдинова.

Окситоцин называют гормоном привязанности. Он помогает матери испытывать чувство близости и привязанности к новорожденному, что способствует созданию эмоциональной связи между ними. Гормон пролактин влияет на психоэмоциональное состояние матери, снижая уровень стресса и тревожности. Этот гормон способствует чувству удовлетворения и спокойствия, которое мама испытывает во время кормления грудью.

«Общение с малышом и забота о нем улучшают настроение матери» Фото: © Александр Паниотов / РИА Новости

«Грудное вскармливание оказывает положительный эффект как на здоровье матери, так и на здоровье ребенка. Опять же, телесный контакт с мамой никто и ничто не заменит. Ребенок, которого кормят грудью, более спокоен и защищен антителами родителя. Без натурального молока падает иммунитет – растут риски простуды, диареи, рвоты, а также синдрома внезапной смерти. Грудное молоко – уникальный сбалансированный продукт, в который природа заложила все нужные элементы», – подчеркнула акушер-гинеколог.

«Известно более 400 компонентов грудного молока. В них много пробиотиков, синбиотиков, пребиотиков. Это и натуральные антибиотики, например лактоферрин, который обладает противогрибковой активностью. Это и биологически активные вещества, например олигосахариды, которые формируют микрофлору кишечника. Содержатся в молоке и насыщенные жирные кислоты – они очень важны в формировании когнитивного развития», – добавила заведующая отделением патологии новорожденных детей Перинатального центра ГКБ №7 им. М. Н. Садыкова Анна Бабинцева.

Специалисты отдельно выделяют 1000 дней – в них входит период беременности и первые два года жизни. Именно это время, уверяют врачи, скажется на всей дальнейшей жизни человека. В конце прошлого века ученые провели крупные исследования, которые показали: дети, выросшие на грудном молоке, в будущем занимали более высокооплачиваемые должности, чем те, кто питался смесями. Это ли не один из показателей того, насколько важно кормить ребенка материнским молоком?

Анна Бабинцева: «Известно более 400 компонентов грудного молока. В них много пробиотиков, синбиотиков, пребиотиков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кормить ребенка грудью нужно по его желанию – нет никакого лимита по количеству

Новоиспеченные матери сталкиваются с некоторыми трудностями, когда начинают кормить грудью. Основная сложность – правильно приложить ребенка. Если делать это неправильно, ребенок не захватывает сосок, а следовательно, не получает необходимого количества молока, так как лактация не запускается.

Медицинский персонал 7-й горбольницы работает с женщинами, показывая, как правильно кормить и обрабатывать грудь. При клинике есть три женские консультации, где проходят школы матерей – медики рассказывают в том числе о грудном вскармливании.

«Два раза в месяц мы водим экскурсии в перинатальный центр. Будущие роженицы узнают, куда придут и что их ждет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В перинатальном центре при 7-й горбольнице Казани есть комнаты грудного вскармливания. Даже если ребенок находится в реанимации, материнское молоко до него дойдет. Два раза в месяц мы водим экскурсии в перинатальный центр. Будущие роженицы узнают, куда придут и что их ждет. Мы создаем им положительный психоэмоциональный настрой», – рассказала Татьяна Шигабутдинова.

По словам акушера-гинеколога, сразу после рождения доношенного ребенка врачи клиники прикладывают его к груди матери. Малыш прикоснется к своей маме вне зависимости от того, были это обычные роды или кесарево сечение. В 7-й горбольнице практикуют партнерские роды и золотой час – первые 60 минут после родов, когда мать и ребенок устанавливают контакт «кожа к коже».

«Всемирная организация здравоохранения не ставит сроков грудного вскармливания. Могу сказать, что до возраста шести месяцев кормить нужно только молоком, а затем присоединять прикорм. Нет ничего плохого в том, чтобы кормить до трех-четырех лет, но лучше не заигрываться», – отметила Анна Бабинцева.

«Даже если ребенок находится в реанимации, материнское молоко до него дойдет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Неонатолог призвала не разбавлять грудное молоко водой, особенно в первые месяцы жизни малыша. Молоко матери – это продукт, который подстраивается под запросы малыша. К тому же оно и так состоит в основном из воды. Также врач отметила, что кормить ребенка нужно по его желанию. Нет никакого лимита по количеству кормлений.

Чтобы не потерять молоко после родов, женщинам рекомендуют:

регулярно прикладывать ребенка к груди – важно кормить по требованию ребенка, чтобы поддерживать лактацию;

достаточно отдыхать – недостаток сна нарушает синтез гормонов;

получить поддержку со стороны семьи;

следить за своим эмоциональным состоянием, ведь стресс может негативно сказаться на выработке молока. Медики рекомендуют дыхательные упражнения, теплую ванну перед сном и прогулки на свежем воздухе;

правильно питаться и пить много теплой жидкости – некрепкий чай, компот, сок и воду.

«Что касается методов контрацепции во время грудного вскармливания, то необходимо проконсультироваться с врачом акушером-гинекологом женской консультации. Для кормящих мам имеются методы контрацепции, которые не влияют на лактацию, – например, презервативы, диафрагмы или спермициды. Оральные контрацептивы, содержащие только прогестины, не влияют на качество, вкус и состав молока, поэтому безопасны для ребенка. Насколько я знаю, женщины их широко используют», – сказала Татьяна Шигабутдинова.

Татьяна Шигабутдинова: «При кормлении грудью рождается чувство защищенности, близости и доверия, которое сохраняется на протяжении всей жизни» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы никого не заставляем силой, но малыша надо кормить именно грудью»

Бывает так, что новоиспеченная мать не может кормить свое чадо грудью. Не рекомендовано грудное кормление в основном тем, кто принимает препараты, которые несут опасность для здоровья ребенка.

«В нашем перинатальном центре находится беременная женщина, у которой диагностировали рак молочной железы. Она получает химиотерапию, и консилиум врачей решил, что после рождения ребенка кормить грудью ей противопоказано», – рассказала Татьяна Шигабутдинова.

Отдельная группа рожениц – это те, кто добровольно отказывается от грудного вскармливания. Они беспокоятся о своей внешности, а именно о форме груди и массе тела. Отказы кормить грудью, по словам врачей ГКБ №7, единичные, но они встречаются.

«Я хотела бы успокоить этих девушек. Сегодня существуют устройства для сцеживания, они же молокоотсосы, которые не причиняют боль и не портят грудь. К тому же можно делать упражнения, чтобы сохранить фигуру», – отметила Анна Бабинцева.

Врачи 7-й горбольницы рассказали: в клинике с «отказницами» работают психологи, врачи акушеры-гинекологи и неонатологи. Часто им удается поменять мнение будущих мам.

«Мы никого не заставляем силой. Кормить или не кормить – это выбор самой женщины. Однако выше мы подробно объяснили, почему грудное вскармливание полезно для организма самой мамы и к каким нежелательным последствиям для ребенка может привести отказ от него», – подытожила Татьяна Шигабутдинова.