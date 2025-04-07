«Так мы снижаем тревогу рожениц»: в горбольнице №7 Казани прошла экскурсия для беременных

Сегодня в Перинатальном центре Городской клинической больницы №7 Казани прошла экскурсия для беременных. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню беременных, который отмечается 7 апреля.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Беременным женщинам показали родильный зал и палаты. Врачи ответили на все интересующие женщин вопросы. Например, одна из девушек попросила показать полный маршрут от входа в здание до своей палаты.

«Уже в течение месяца мы проводим экскурсии для рожениц. Это пользуется спросом. Будущая мама, поступая в роддом, не знает, в каких условиях будет находиться и волнуется. Мы все наглядно показываем. Благодаря таким встречам мы снижаем тревогу, успокаиваем беременных, готовим к самому главному событию в их жизни», – сказала заместитель главного врача больницы по акушерству и гинекологии Татьяна Шигабутдинова.

Медик отметила, что перинатальный центр имеет 13 индивидуальных родильных залов. Будущие мамы общаются со всеми специалистами, выбирают врача, который примет роды. Созданы условия для партнерских родов, также есть палаты «мать и дитя». Они бесплатные и доступные для всех. Новоиспеченные мамы смело могут оставить ребенка на ночь под присмотром врачей, если захотят отдохнуть.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Приказ Министерства здравоохранения РТ прикрепляет ряд женских консультаций и поликлиник к нашей больнице. Однако роженицы с высокой степенью риска и рожающие преждевременно – поступают к нам. У нас есть все условия для принятия таких пациенток. То есть вся Казань имеет право рожать в нашей больнице», – подчеркнула врач.

С роженицами работает группа врачей. Среди них есть медицинский психолог.

«Моя задача опекать рожениц в кризисных ситуациях. Переживают и те, кто рожает первый раз, и те, у кого был опыт. Мы работаем по запросу, и наш рабочий день полностью расписан. В день я принимаю десяток пациенток», – сказала медицинский психолог Анастасия Люлина.

Своими впечатлениями о перинатальном центре поделилась Анастасия Ибрагимова. Она находится на 27 неделе беременности, ждет первого ребенка и пришла на экскурсию в седьмую горбольницу.

«Важно, чтобы роддом был безопасным, чтобы в нем было приятно находиться до, во время родов и после них. Медицина тоже должна быть на высоком уровне. Поэтому я собираюсь родить именно здесь. Я вижу, что место надежное и современное. Отдельное спасибо врачам, ведь они устраняют все мои страхи», – рассказала девушка.