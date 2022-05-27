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Культура
27 мая 2022  17:38
Дарья Сайфиева

Коран со спичечный коробок и абстрактные шрифты: в Казани открылась выставка «Книга книг»

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Коран со спичечный коробок и абстрактные шрифты: в Казани открылась выставка «Книга книг»

Сегодня в Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Олуг китап» («Книга книг»), посвященная Корану — священной книге мусульман. Это событие продолжило цикл праздничных мероприятий, приуроченных к 1100-летию добровольного принятия ислама Волжской Булгарией. 

«На выставке к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией представлены уникальные рукописные и печатные экземпляры Корана, тафсиры (толкования) и переводы священной книги мусульман», — рассказал присутствовавшим на открытии замдиректора по научной работе Национальной библиотеки РТ Ирек Хадиев.

 

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, на сегодня коллекция рукописных и печатных экземпляров Корана, толкований и переводов на различные языки, а также материалов на электронных носителях насчитывает более 300 единиц хранения. Так, в библиотеке есть издания Корана из России, Турции, Саудовской Аравии и многих других стран мира. 

Во время экскурсии гостям показали список тафсиров Корана, принадлежавший выдающемуся скульптуру и художнику Баки Урманче, самый маленький экземпляр священной книги размером «с половину спичечного коробка», «детский» печатный Коран из арабской типографии, фрагмент из книги, напечатанный японскими иероглифами, и многое другое.

 

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо различных переизданий и толкований Священного писания, в экспозицию вошли работы трех молодых художников, специализирующихся на арабской каллиграфии в современном абстрактном исполнении: живописца Алексея Горина, писателя из Екатеринбурга Айрата Хусматулина, а также известного казанского певца и дизайнера Назима Исмагилова. 

Авторы картин не смогли присутствовать на открытии лично, но записали видеообращение к гостям выставки. 

«Мы считаем, что арабская каллиграфия имеет большую роль не только в развитии искусства, но и в развитии сознания современного человека», — выразил мнение Назим Исмагилов, присоединившийся к мероприятию по видеосвязи. 

 

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин в ходе дискуссии отметил, что к новому течению искусства взрослое поколение может относиться неоднозначно. 

«О современной арабской каллиграфии как о новом веянии искусства можно говорить по-разному, так как у мусульман имеется классическая каллиграфия. Но можно использовать ее, как инструмент, чтобы привлечь молодежь», — сказал он. 

Специалист отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, преподаватель Казанского исламского университета Ахмад Абу Яхья Аль-Ханафи рассказал о создании современного рукописного Корана, который станет первым в новейшей истории мусульман.

«Коран всегда переписывали от руки, и мы хотим возродить эту традицию здесь, в Казани. Каллиграф Артур Писаренко уже ведет эту работу с использованием современных технологий. У нас есть все необходимое, чтобы служить Корану, священной книге мусульман», — подчеркнул он. 

Посетить выставку «Книга книг» в Национальной библиотеке можно будет до конца лета.

#коран #выставка #1100-летие принятия ислама
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