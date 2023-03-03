Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту пристыковался к МКС

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon корпорации SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта Роскосмоса на борту сегодня успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом сообщается в Twitter’е компании SpaceX.

«Стыковка подтверждена», — отмечается в сообщении, размещенном в 9.40 по московскому времени.

В состав экипажа Crew Dragon-6 входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. В общей сложности им предстоит провести на МКС полгода.

Crew Dragon был запущен накануне c помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в 8.34 по Москве. Для данного многоразового корабля это уже четвертая миссия.

Ранее, 26 февраля, к Международной космической станции в беспилотном режиме пристыковался российский космический корабль «Союз МС-23». На нем сможет вернуться на Землю экипаж поврежденного в декабре метеороидом корабля «Союз МС-22». В его состав входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.