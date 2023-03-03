©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту пристыковался к МКС
Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon корпорации SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта Роскосмоса на борту сегодня успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом сообщается в Twitter’е компании SpaceX.
«Стыковка подтверждена», — отмечается в сообщении, размещенном в 9.40 по московскому времени.
В состав экипажа Crew Dragon-6 входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. В общей сложности им предстоит провести на МКС полгода.
Crew Dragon был запущен накануне c помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в 8.34 по Москве. Для данного многоразового корабля это уже четвертая миссия.
Ранее, 26 февраля, к Международной космической станции в беспилотном режиме пристыковался российский космический корабль «Союз МС-23». На нем сможет вернуться на Землю экипаж поврежденного в декабре метеороидом корабля «Союз МС-22». В его состав входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»