Координатор движения «Помощь рядом!»: Выбор Путина станет основой для процветания России

Выбор Владимира Путина в качестве Президента на выборах 15-17 марта станет основой для дальнейшего развития и процветания России. Такое мнение «Татар-информу» высказал руководитель Регионального исполнительного комитета ОНФ в Татарстане, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Пoмощь рядом!» Ринат Фазылов.

«В Республике Татарстан цифры по явке на выборы Президента Российской Федерации всегда были выше, чем в среднем по России. Это показали и прошедшие выборы. Наша республика является передовым регионом России, у нас обеспечен высокий уровень жизни, развитая инфраструктура, комфортные условия проживания населения. Все понимают, что такие результаты были бы невозможны без сильной команды Татарстана и Президента России Владимира Владимировича Путина», – сказал спикер.

Фазылов напомнил, что выборы Президента Российской Федерации состоялись и на них Владимир Путин набрал рекордное количество голосов. Явка на выборах в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России, а такие результаты безусловно говорят о возросшем уровне консолидации российского общества вокруг национального лидера, считает координатор движения «Помощь рядом!».

«​Не хочу умалять заслуг всех участников выборов, у каждого свои подходы к достижению общенациональных целей, но на мой взгляд, в избирательных бюллетенях была фамилия только одного кандидата, который по праву и по справедливости должен был занять должность главы нашего государства и Верховного главнокомандующего – Владимир Владимирович Путин», – сказал Фазылов.

Он отметил, что авторитет России на мировой арене растет, а у жителей страны появилось ощущение, что они являются гражданами великой державы с многовековой историей, традиционными ценностями, богатейшей природой, культурой, передовой наукой и мощными технологиями.

«Все это благодаря грамотной, смелой, уверенной линии, которую ведет наш Президент. Уверен, что выбор, который мы сделали в эти дни, станет основой для дальнейшего возрождения и процветания России», – уверен собеседник «Татар-информа».

Фазылов уже рассказывал, что тоже принял участие в выборах Президента и проголосовал еще 15 марта на избирательном участке в казанском лицее №177.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) –3,2%. В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов – 4,83%, Слуцкий – 3,93%, Даванков – 1,53%.