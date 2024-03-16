Координатор движения «Помощь рядом!» объяснил, почему молодежь должна сходить на выборы

Молодежь должна отдать свои голоса на президентских выборах, поскольку в следущие шесть лет именно молодые кадры будут у руля России. Об этом «Татар-информу» сказал руководитель Регионального исполнительного комитета ОНФ в Татарстане, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Пoмощь рядом!» Ринат Фазылов.

«Обязательно надо принять участие в выборах, потому что это покажет всему миру единство и сплоченность нашего народа. В ответ на происки недружественных стран, которые хотят развалить Россию, мы должны прийти на голосование и проявить единство, сплоченность. Это нужно сделать ради будущего нашей страны, ради будущего наших детей. Особенно должна принять участие в голосовании молодежь, потому что в будущие шесть лет именно молодые кадры станут у руля нашей страны», – объяснил свою точку зрения координатор движения «Помощь рядом!».

Фазылов рассказал, что уже принял участие в выборах Президента и проголосовал 15 марта на избирательном участке в казанском лицее №177.

«Выборы Президента РФ – это судьбоносное и историческое событие для нашей страны. Я считаю, что наша страна должна сделать решительный шаг вперед. Ни в коем случае нельзя откатываться назад, поэтому важен каждый голос гражданина нашей страны», – напутствовал собеседник «Татар-информа».

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).