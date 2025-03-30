Конюхов завершил экспедицию и поднялся на борт сухогруза, идущего в Китай

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Путешественник Федор Конюхов завершил переход от Южной Америки до Австралии на весельной лодке на 115-й день экспедиции из-за выхода из строя ключевых систем управления судном и жизнеобеспечения. Мореплавателя посреди Индийского океана взял на борт сухогруз ORE HONG KONG, следующий в китайский порт Циндао, сообщает Telegram-канал экспедиционного штаба.

По словам самого путешественника, имел место опасный момент, когда лодку, которую подтащили к корме корабля, потянуло под винт. На борт сухогруза Федору Конюхову пришлось забираться по штормтрапу.

Задраенная лодка «АКРОС» осталась дрейфовать в Тихом океане. Штаб экспедиции с помощью коллег надеется подобрать ее у берегов Австралии, но в любом случае это может произойти не раньше, чем через шесть месяцев.

«Это непростое решение, в первую очередь для Федора Конюхова. За все 73 года своей жизни он ВСЕГДА возвращался в порт на яхте или лодке, на которой стартовал. Никогда не покидал свою лодку, свой дом в океане… И первая в его жизни эвакуация. Да, были проекты, экспедиции, которые завершались досрочно, но эвакуацию мы выполняли первый раз», – констатировали в экспедиционном штабе.

Несмотря на досрочное окончание плавания, Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке по самому сложному и опасному маршруту – через «неистовые пятидесятые» и «ревущие сороковые» широты. За 68 суток он добрался от Южной Америки до Индийского океана.

Изначально предполагалось, что мореплаватель за 200 дней пройдет на весельной лодке «АКРОС» 18 тыс. километров по Южному океану от мыса Горн до Австралии. Решение завершить переход было принято 29 марта – после того, как вышел из строя блок управления автопилотом. Это означало, что «в условиях будущих штормов лодку не получится удерживать на заданном курсе и она неминуемо будет вставать бортом к волне, что приведет к новым переворотам и критическим повреждениям».