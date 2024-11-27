Путешественник Оскар Конюхов подарил капитану экспедиционной яхты чак-чак

Путешественник Оскар Конюхов, сын знаменитого Федора Конюхова, подарил капитану экспедиционной яхты Australis — австралийцу Бену чак-чак из Татарстана. На это обратил внимание татарстанский воздухоплаватель Андрей Ермолаев.

В своем Telegram-канале Оскар Конюхов отметил, что чак-чак путешественникам передали соотечественники, живущие в аргентинском городе Ушуая. Бен сразу же попробовал подаренное лакомство.

Федор Конюхов планирует за 200 дней пройти на весельной лодке «АКРОС» 18 тыс. километров по Южному океану от мыса Горн до Австралии. Оскар Конюхов является руководителем экспедиционного штаба.

Сейчас лодку готовят к буксировке в пролив Дрейка, именно этим и займется Australis. В 2019 году яхта встречала Конюхова-старшего, шедшего на «АКРОСе» из порта Данидин в Новой Зеландии. Тогда он преодолел 18 тыс. километров до мыса Горн за 153 дня.

Видео: t.me/gmbaero.