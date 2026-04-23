Конвой с гуманитарной помощью из Нижнекамска отправился в четыре направления

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске состоялась очередная отправка гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Общий вес груза составил 29 тонн.

В состав конвоя вошли транспорт, стройматериалы, генераторы, а также личные посылки для бойцов. Маршрут следования охватывает Белгородскую и Курскую области, Донецкое и Запорожское направления.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Погрузка прошла на базе склада гуманитарной помощи. Волонтеры загружали, в том числе, доски, которые на передовой используют для строительства блиндажей, обустройства быта и ремонта.

Стройматериалы остаются одной из наиболее востребованных категорий помощи.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Как сообщила начальник склада отгрузки гуманитарного груза Наталья Вебер, в этот раз были отправлены две машины, три мотоцикла, мопед, генераторы, стройматериалы, а также личные посылки, собранные жителями.

К волонтерам обратился глава Нижнекамского муниципального района, мэр города Радмир Беляев. Он подчеркнул, что в работе участвуют люди разных возрастов – школьники, студенты, юнармейцы и неравнодушные жители.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Здесь работают наши волонтеры. Это и школьники, и студенты, юнармейцы, и просто неравнодушные жители, которые не жалеют ни времени, ни сил. Приходят, помогают, загружают, отправляют, едут на фронт, передают привет нашим землякам. Когда есть единство народа, то Победа будет за нами», – отметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Во время погрузки по сложившейся традиции наградили отличившихся участников движения. Медалью был отмечен участник СВО Рустам Валеев.

Сбор гуманитарной помощи в районе ведется ежедневно. Одни волонтеры закупают необходимые вещи, другие изготавливают их своими руками. В этой работе участвуют жители Нижнекамска, сел и деревень района. Отправка грузов осуществляется ежемесячно.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.