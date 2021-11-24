Контрольно-пропускные пункты в школах Альметьевска оснастят системами Face ID

Контрольно-пропускные пункты в школах Альметьевска, установка которых началась 22 ноября, оснастят системой Face ID. Об этом сообщил глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов в прямом эфире в своем Instagram.

«Школьные КПП предусмотрены только для школ первой категории, — пояснил градоначальник, — это школа, где учится более 1 тыс. учеников. Мы начали монтировать их, скоро оснастим системами Face ID для ускорения процесса прохождения учеников».

По словам Нагуманова, территория таких школ станет недоступной для простого посещения граждан. «Я понимаю, что не всем с этим легко будет смириться, так как некоторые привыкли использовать территории школ для своего досуга, но закон и требования сегодня предписывают, что территория школ должна быть закрытой, поэтому появляются специальные КПП», — отметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане на охрану всех государственных и муниципальных образовательных учреждения в 2022 году выделят 1,1 млрд рублей. Речь идет о школах первой, второй и третьей категорий. Такое решение было принято после нападения на казанскую гимназию №175.