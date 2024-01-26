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Общество 26 января 2024 12:09

Контролеры 8 раз останавливали общественный транспорт Казани из-за «зайцев» в салоне

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За четыре месяца в троллейбусах и трамваях Казани проведено почти 10 тысяч проверок, за время которых было выявлено более 3 тысяч безбилетников. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».

Все «зайцы» оплатили проезд после поимки, однако в восьми случаях контролерам пришлось прибегнуть к остановке движения транспорта.

«К сведению! Если пассажир отказывается оплатить проезд, контролер в праве высадить пассажира на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов», — напомнили в пресс-службе предприятия.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что за новогодние каникулы в наземном электротранспорте Казани было обнаружено более 140 «зайцев».

Напомним, что с сентября 2023 года в столице Татарстана начал внедряться новый метод оплаты проезда, бескондукторный. Мера призвана решить проблему с нехваткой кондукторов на общественном транспорте города.

#безбилетники #общественный транспорт
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