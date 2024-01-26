Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Контролеры 8 раз останавливали общественный транспорт Казани из-за «зайцев» в салоне
За четыре месяца в троллейбусах и трамваях Казани проведено почти 10 тысяч проверок, за время которых было выявлено более 3 тысяч безбилетников. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».
Все «зайцы» оплатили проезд после поимки, однако в восьми случаях контролерам пришлось прибегнуть к остановке движения транспорта.
«К сведению! Если пассажир отказывается оплатить проезд, контролер в праве высадить пассажира на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов», — напомнили в пресс-службе предприятия.
Ранее «Татар-информ» сообщил, что за новогодние каникулы в наземном электротранспорте Казани было обнаружено более 140 «зайцев».
Напомним, что с сентября 2023 года в столице Татарстана начал внедряться новый метод оплаты проезда, бескондукторный. Мера призвана решить проблему с нехваткой кондукторов на общественном транспорте города.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»