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В новогодние праздники в троллейбусах и трамваях Казани контроллеры выявили 141 «зайца»
В праздники в общественном наземном электротранспорте Казани продолжилась усиленная проверка по оплате проезда, в том числе и в составах, оборудованных бескондукторной системой. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротрансе».
«Служба контроля выявляет довольно много фактов нарушений оплаты проезда. Безбилетные пассажиры признают свою вину и соглашаются оплатить проезд», — отмечается в телеграм-канале предприятия.
Всего за праздничную неделю прошла 341 проверка, котроллеры выявили 141 «зайца». Все безбилетники в конечном счете оплатили проезд.
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