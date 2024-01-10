В новогодние праздники в троллейбусах и трамваях Казани контроллеры выявили 141 «зайца»

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В праздники в общественном наземном электротранспорте Казани продолжилась усиленная проверка по оплате проезда, в том числе и в составах, оборудованных бескондукторной системой. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротрансе».

«Служба контроля выявляет довольно много фактов нарушений оплаты проезда. Безбилетные пассажиры признают свою вину и соглашаются оплатить проезд», — отмечается в телеграм-канале предприятия.

Всего за праздничную неделю прошла 341 проверка, котроллеры выявили 141 «зайца». Все безбилетники в конечном счете оплатили проезд.

Новый способ оплаты начали активно внедрять на маршрутах электротранспорта города в сентябре. Как поясняли в мэрии Казани, из-за того, что на транспортных предприятиях не хватает кондукторов, билеты пассажирам зачастую продают водители. Для того, чтобы решить проблему с безбилетниками, на линиях усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела Метроэлектротранса. «Электронные кондукторы» размещены в 48 трамваях и 70 троллейбусах города.