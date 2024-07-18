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Контролер на Казанском пороховом заводе: Учебу и работу можно совмещать
Учебу и работу на Казанском пороховом заводе можно совмещать. Об этом «Татар-информу» рассказала контролер Яна.
«Всегда учеба оплачивалась, можно совмещать. Руководство идет на уступки, чтобы можно было учиться и идти выше по карьерной лестнице. Можно и работать, и учиться. Я сейчас учусь в вузе, но меня спокойно отпускают, оплачивают и ученические. Потом могу возвращаться на свое рабочее место», — рассказала контролер.
На Казанском пороховом заводе принятым на работу по специальности после окончания вуза или колледжа устанавливается ежемесячная надбавка в 4,5 тыс. рублей. Кроме того, выпускники вуза получают единовременное пособие в 4 тыс. рублей, а выпускники колледжей и техникумов – 3 тыс. рублей.
Подробнее о работе на Казанском пороховом заводе в материале «"Пришла сюда и не пожалела": какие бонусы у сотрудников Казанского порохового завода».
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