Контролер на Казанском пороховом заводе: Учебу и работу можно совмещать

Учебу и работу на Казанском пороховом заводе можно совмещать. Об этом «Татар-информу» рассказала контролер Яна.

«Всегда учеба оплачивалась, можно совмещать. Руководство идет на уступки, чтобы можно было учиться и идти выше по карьерной лестнице. Можно и работать, и учиться. Я сейчас учусь в вузе, но меня спокойно отпускают, оплачивают и ученические. Потом могу возвращаться на свое рабочее место», — рассказала контролер.

На Казанском пороховом заводе принятым на работу по специальности после окончания вуза или колледжа устанавливается ежемесячная надбавка в 4,5 тыс. рублей. Кроме того, выпускники вуза получают единовременное пособие в 4 тыс. рублей, а выпускники колледжей и техникумов – 3 тыс. рублей.

Подробнее о работе на Казанском пороховом заводе в материале «"Пришла сюда и не пожалела": какие бонусы у сотрудников Казанского порохового завода».