«Контроль жильцов — сильная сторона»: в Зеленодольском районе благоустроены 15 дворов

В 15 дворах Зеленодольского района Татарстана завершились работы по республиканской программе «Наш двор». На 61 территории ремонт продолжается. Всего же на этот год запланировано благоустройство 76 дворов. Обновление проходит под чутким наблюдением местных жителей.

«Общественный контроль — самая сильная сторона в ходе работ по программе „Наш двор“ в Зеленодольске. Люди активно наблюдают за процессом, подсказывают рабочим, как надо лучше. Все обращения в социальных сетях тщательно мы отсматриваем, держим на контроле. После завершения работ жители самостоятельно озеленяют территорию: клумбы и иные зеленые насаждения», — поделилась с «Татар-информом» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета района Регина Чибрикова.

Завершение программы в 2023 году запланировано на осень.

Глава района Михаил Афанасьев осмотрел территории дворов и оценил капремонт многоквартирных домов в поселке Октябрьский и в Зеленодольске.

«Пообщались с жителями. Одни радуются позитивным переменам, другие справедливо критикуют — число домов, где необходим капремонт, превышает имеющиеся лимиты. Ежегодно мы стараемся не просто включить в программу максимальное число многоквартирных домов, но и создать параллель с программой „Наш двор“. К примеру, в этом году будет отремонтировано 27 домов, а также 76 дворов. Отдельно прорабатываем вопросы текущего ремонта с управляющими компаниями. Работы продолжаются», — отметил глава муниципалитета.