Контракты с Минобороны в Татарстане чаще заключают граждане стран ближнего зарубежья

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Среди иностранцев, которые заключают контракты на военную службу с Министерством обороны РФ, большинство – граждане стран ближнего зарубежья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

«На 2024 год введены новые поправки в получение гражданства иностранными гражданами – гражданами стран и государств, которые законно находятся на территории РФ. Теперь при поступлении на службу по контракту иностранный гражданин и члены его семьи имеют право в ускоренном порядке получить гражданство», – объяснил Евгений Токмаков.

Ранее мы рассказывали, что через казанский Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» прошли уже 1800 человек, часть из которых – иностранные граждане. Более тысячи из них – заключили контракты. Стоит при этом заметить, что центр работает только с июля прошлого года, подробнее читайте в репортаже «Татар-информа».