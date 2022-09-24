Контрактники-иностранцы смогут претендовать на российское гражданство после года службы

Теперь иностранные граждане, заключившими контракт о прохождении военной службы, смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Условия получения гражданства России упрощаются для иностранцев, заключивших военный контракт на срок не менее года. Они смогут обращаться с соответствующими заявлениями без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории страны, как того требует действующее законодательство.

Кроме того, иностранцы смогут заключать первый контракт о прохождении военной службы на один год. Прежде минимальный срок такого контракта не мог составлять менее пяти лет.

Ранее власти Москвы решили помочь мигрантам в поступлении на военную службу, использовав для этого миграционный центр «Сахарово», о чем сообщал «Татар-информ».