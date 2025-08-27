Контрактникам из РТ объяснили, из чего складывается выплата в 3,1 млн рублей

Фото: «Татар-информ»

Тем, кто заключит контракт с Минобороны РФ в Татарстане, положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Сумма складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Повышение единовременной выплаты – лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей в Татарстане. В РТ контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта.

Кроме того, Татарстан – один из немногих регионов, где можно «попытать счастье» и попасть в Африканский корпус.

Подписавших контракт здесь обеспечат экипировкой и централизованно отправят в части по месту формирования, где они пройдут подготовку на полигонах. Сразу же после зачисления в часть бойцы получают единовременную выплату – 3,1 млн рублей. В зоне СВО их денежное довольствие составит от 210 тыс. рублей в месяц и выше.

Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты. Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен целый спектр льгот: списание до 10 млн рублей долгов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и много, многое другое.