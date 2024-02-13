Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Контрактникам из Менделеевска назначена дополнительная единовременная выплата
С 5 февраля в Менделеевском районе Татарстана при подписании контракта, помимо стандартных льгот, бойцы получат повышенную единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, акция продолжается, сроков ее окончания пока нет.
Также для военнослужащих будут сохранены социальные и льготные гарантии. Они включают возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, а также право на льготную пенсию после 20 лет службы. Контрактник получает статус ветерана боевых действий.
На службу по контракту принимаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья. Телефоны для справок: 8 (855)492-14-35 или 8(953)412-28-83.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге местных жителей приглашают на службу по контракту.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»