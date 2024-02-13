Контрактникам из Менделеевска назначена дополнительная единовременная выплата

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С 5 февраля в Менделеевском районе Татарстана при подписании контракта, помимо стандартных льгот, бойцы получат повышенную единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, акция продолжается, сроков ее окончания пока нет.

Также для военнослужащих будут сохранены социальные и льготные гарантии. Они включают возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, а также право на льготную пенсию после 20 лет службы. Контрактник получает статус ветерана боевых действий.

На службу по контракту принимаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья. Телефоны для справок: 8 (855)492-14-35 или 8(953)412-28-83.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге местных жителей приглашают на службу по контракту.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.