Контрактник из Мамадышского района заключил брак перед отправкой на СВО

Евгений Петров из села Большая Шия Мамадышского района Татарстана перед оправкой в зону спецоперации принял решение зарегистрировать свой брак с возлюбленной Фаридой Шакировой из деревни Мурбаш Сармановского района.

Поздравить молодых пришли глава района Анатолий Иванов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Марина Прохорова, а также работодатель и коллеги жениха.

На торжественную регистрацию брака, которая прошла с элементами праздника в честь Петра и Февронии, 32-летний Евгений Петров прибыл в военной форме.

Прямо перед свадьбой он побывал на учениях на военном полигоне в селе Тоцкое, так как принял решение отправиться на спецоперацию по контракту.

Ранее он не проходил срочную службу. Примером для него стали старшие братья, которые служили, в том числе в «горячих точках» — Афганистане, Чеченской республике.

«Евгений мечтал принять присягу и отдать долг Родине. Контракт заключен, а когда будет отправка, пока неизвестно», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ.

Возлюбленные познакомились в командировке шесть лет назад. Тогда Евгений работал в дорожной организации и его направили в Сармановский район. Сейчас молодые планируют жить в Мамадыше.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что житель Менделеевска перед отправкой в зону спецоперации женился на возлюбленной.