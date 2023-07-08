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Контрактник из Мамадышского района заключил брак перед отправкой на СВО
Евгений Петров из села Большая Шия Мамадышского района Татарстана перед оправкой в зону спецоперации принял решение зарегистрировать свой брак с возлюбленной Фаридой Шакировой из деревни Мурбаш Сармановского района.
Поздравить молодых пришли глава района Анатолий Иванов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Марина Прохорова, а также работодатель и коллеги жениха.
На торжественную регистрацию брака, которая прошла с элементами праздника в честь Петра и Февронии, 32-летний Евгений Петров прибыл в военной форме.
Прямо перед свадьбой он побывал на учениях на военном полигоне в селе Тоцкое, так как принял решение отправиться на спецоперацию по контракту.
Ранее он не проходил срочную службу. Примером для него стали старшие братья, которые служили, в том числе в «горячих точках» — Афганистане, Чеченской республике.
«Евгений мечтал принять присягу и отдать долг Родине. Контракт заключен, а когда будет отправка, пока неизвестно», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ.
Возлюбленные познакомились в командировке шесть лет назад. Тогда Евгений работал в дорожной организации и его направили в Сармановский район. Сейчас молодые планируют жить в Мамадыше.
Ранее «Татар-информ» сообщил, что житель Менделеевска перед отправкой в зону спецоперации женился на возлюбленной.
Фотографии предоставлены Отделом ЗАГС исполкома Мамадышского района РТ и газетой «Нократ».
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