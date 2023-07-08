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Житель Менделеевска перед отправкой в зону спецоперации женился на возлюбленной
Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Отделе ЗАГС исполнительного комитета Менделеевского района зарегистрировали свой брак будущий участник спецоперации Александр Коваль и Эльвира Ахметшина.
Александр подписал контракт на днях: решил, что его долг — защищать Родину. На службу он отправится 11 июля.
Бракосочетание прошло в торжественной обстановке. От лица администрации молодоженов поздравила заместитель главы Лейсан Галеева, а также представитель Фонда «Защитники Отечества» из Казани Наталья Макарова.
Они пожелали молодым любви, семейного благополучия, вручили подарки.
Для 38-летнего Александра и 35-летней Альбины этот брак стал вторым по счету. Вместе они уже полтора года. Познакомились на работе в санатории «Ижминводы».
Это была любовь с первого взгляда, хотя поначалу все начиналось как «служебный роман», шутят молодожены. Новоиспеченный супруг признается, что «запал» на глаза Эльвиры.
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально он установлен в России указом Президента Владимира Путина от 28 июня 2022 года.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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