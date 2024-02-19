Конструктор «Рубин»: какой основной состав выберет Рашид Рахимов в весенней части РПЛ

Рашид Рахимов: «По позициям все ясно. Я считаю, что нужно тихо в этом направлении работать»

Фото: rubin-kazan.ru

Трансферная кампания

Зимнее трансферное окно для «Рубина» ожидаемо стало не таким насыщенным, как летнее. Если на старте сезона клуб был обязан массово усиливаться под возвращение в Премьер-лигу, то первоочередной задачей в зимний перерыв являлась точечная селекция и укрепление лишь нескольких позиций.

В декабре в беседе с «ТИ-Спорт» косвенно на это намекал и главный тренер команды Рашид Рахимов. «Трансферы? В руководстве понимают, что нам не нужно стоять на месте. По позициям все ясно. Я считаю, что нужно тихо в этом направлении работать», – отмечал он.

В чем специалист оказался прав, так это в тихой работе. «Рубин» действительно не пестрит в заголовках СМИ и не «ведет» громких футболистов, работая на рынке без излишней шумихи. К этому моменту состав команды пополнился лишь одним футболистом – австрийским нападающим Дарданом Шабанхаджаем, перешедшим в клуб в конце января.

К этому моменту состав команды пополнился лишь одним футболистом – австрийским нападающим Дарданом Шабанхаджаем Фото: rubin-kazan.ru

Пока это все зимние усиления «Рубина». Хотя новые футболисты до закрытия трансферного окна точно будут. Еще месяц назад «ТИ-Спорт» сообщал, что в селекционном отделе ведут поиски игрока в центр поля, или так называемой восьмерки. Помимо этого, было необходимо залатать дыры в нападении после отъезда в «Балтику» Виталия Лисаковича и Джоэля Фамейе. А совсем недавно, после травмы Николы Чумича и его «вылета» до конца сезона, необходимость в атакующем футболисте выросла еще больше.

К данному моменту в СМИ на эти позиции обсуждаются две потенциальные фамилии – серб Богдан Йокич и хорват Сильвио Горичан. Обоим по 23 года и оба имеют опыт выступления за молодежные сборные своих стран. В контракте полузащитника Йокича существует пункт о возможном выкупе за 300 тысяч евро, а вот нападающий Горичан если в «Рубине» и окажется, то за сумму не менее 1,5 млн евро.

Как бы то ни было, клубу стоит поторопиться. Зимний регистрационный период в России закрывается 22 февраля, уже через три дня. Вероятно, как и в сентябре, нас ждет закупка в самый дедлайн.

Стартовый состав «Рубина» на сезон при схеме 3-4-3. Вариант 1 (без потенциальных новичков) Графика: Аделина Шарипова / «Татар-информ»

Голкиперы: Дюпин и все остальные

Который год подряд вратарская позиция «номер один» в «Рубине» безальтернативно достается Юрию Дюпину. Начало этого сезона 35-летний старожил команды откровенно смазал. В том числе из-за его неуверенной игры летом «Рубин» терял очки, а Рашид Рахимов был на грани увольнения. Но вовремя подъехавшие сентябрьские усиления исправили ситуацию не только на поле, но и в воротах.

Нет, в клубе не приобрели Дюпину замену. Зато предоставили ему конкурента в лице Егора Шамова. Как оказалось, дыхание в спину даже в рамках тренировочного процесса сказалось на Юрии положительно. Именно после этого последовала не только «сухая» серия «Рубина» в чемпионате, но и грандиозный скачок в турнирной таблице.

Правда, «эффекта конкуренции» Дюпину надолго не хватило. На сборах в Турции вратарь вновь начал стабильно «привозить» и часто ошибаться в простых моментах. Причем, как правило, именно ошибки Юрия становились для команды роковыми.

Который год подряд вратарская позиция «номер один» в «Рубине» безальтернативно достается Юрию Дюпину Фото: rubin-kazan.ru

Но все это можно списать на сборы. Да и вряд ли за две недели до возобновления чемпионата в тренерском штабе команды пойдут на перестановки во вратарской позиции. Очевидно, что Дюпин в «Рубине» – «номер один». К тому же у голкипера будет неплохая мотивация доказать это делом. В июне у вратаря заканчивается контракт, и пока никаких новостей о его возможном продлении не поступало.

Защитники: безальтернативные Вуячич и Грицаенко

Насколько крепки позиции Дюпина в воротах, настолько же безальтернативным сейчас выглядит дуэт центральных защитников Игор Вуячич – Алексей Грицаенко. Сейчас серб и россиянин – главные оплоты обороны «Рубина» в схеме с тремя центрдефами. Именно в такой конфигурации защита Рахимова выходила на все четыре матча в Турции в рамках вторых сборов, сразу после восстановления Алексея от травмы. Нет сомнений, что Вуячич и Грицаенко будут стабильно охранять ворота «Рубина» и весной.

Егор Тесленко из-за серьезной травмы он пропустил почти все сборы Фото: rubin-kazan.ru

Что касается третьего центрального защитника, то на сборах он менялся очень часто, в зависимости от ситуации. В идеале эту позицию должен был занимать Егор Тесленко, но из-за серьезной травмы он пропустил почти все сборы. И даже если вскоре Егор вернется в общую группу, то вряд ли сразу попадет в стартовый состав. Рустам Ашурматов пропустил большую часть сборов из-за Кубка Азии, а Урош Дрезгич никак не может перерасти из ранга молодого и перспективного в игрока стартового состава.

Вот и выходит, что здесь и сейчас идеальным вариантом на роль правого центрального защитника является Александр Мартынович. 36-летний капитан «Рубина» получил в свой адрес немало критики в первой части сезона, но в Турции он находится в прекрасной форме. К слову, у Мартыновича уже в конце этого сезона заканчивается контракт. Вероятно, он покинет «Рубин» летом. Поговаривают, что он даже может завершить карьеру.

Здесь и сейчас идеальным вариантом на роль правого центрального защитника является Александр Мартынович Фото: rubin-kazan.ru

В случае с латералями все еще прозрачнее. На левом фланге царствует Руслан Безруков, который за половину сезона сумел перепрофилироваться из игрока атаки в солидного крайнего защитника. Еще полгода назад ахиллесовой пятой Руслана являлась игра в защите. Сейчас же с этим компонентом у него все не так плохо. К тому же он с лихвой компенсирует провалы в обороне самоотдачей и острыми подключениями к чужим воротам.

Справа, что всю первую часть сезона, что большую часть сборов играл Дмитрий Кабутов. Но в одном из товарищеских матчей Дмитрий получил травму. Сейчас его позицию временно закрывает Илья Рожков, для которого позиция правого защитника является родной. Но, по информации «ТИ-Спорт», повреждение Кабутова не оказалось серьезным и к матчу с «Краснодаром» 2 марта футболист должен успеть восстановиться.

Чего не скажешь о Мацее Рыбусе, который продолжает восстанавливаться от череды травм. Вероятность увидеть поляка в стартовом составе «Рубина» весной крайне мала.

Полузащитники: дефицит универсалов

Незаменимый вариант в центре полузащиты «Рубина» – Угочукву Иву. Нигериец с армянским паспортом пропустил половину сборов, присоединившись к основному составу в начале февраля. В своем идеальном состоянии Иву может спокойно входить в топ-5 лучших опорников чемпионата. Однако его нестабильность частенько ставить палки в колеса «Рубина». Отлично начав сезон, ближе к осени Иву сильно «просел» относительно себя самого.

В своем идеальном состоянии Угочукву Иву может спокойно входить в топ-5 лучших опорников чемпионата Фото: rubin-kazan.ru

Хотя статистически к нигерийцу трудно предъявить претензии. В частности, у Угочукву один из самых высоких процентов точности передач в лиге. Правда, в большей степени это связано с его опаской и нежеланием играть вперед. Иву очень много катает мяч назад и поперек поля, «набивая» свою точность, но зачастую тормозя атаки команды. При этом он один из немногих «рубиновых», кто провел все 18 матчей чемпионата в летне-осенней части сезона. Причем 17 из 18 встреч Иву отыграл от звонка до звонка (все 90 минут).

С напарником нигерийца по центру полузащиты все намного сложнее. В начале осени эту роль выполняли поочередно то Александр Зотов, то Умарали Рахмоналиев, то Марат Апшацев. После сентябрьского дедлайна экспериментов стало меньше, а варианта всего два – Валентин Вада и Лазар Ранджелович. Проблема лишь в том, что для них обоих полузащита – неродное амплуа. И показывать в центре поля свой максимум они не могли.

Поэтому этой зимой «Рубин» отправился на рынок на поиски классической «восьмерки», универсала или этакого box-to-box. Но пока с трансфером как-то не сходится, временно дыру в полузащите закрывает Ранджелович. Вада же в Турции больше играет роль правого вингера, реже опускаясь вниз.

Если поиски «восьмерки» так и не увенчаются успехом, в сезон «Рубин» войдет с полузащитой Иву – Ранджелович. Но если удастся договориться с тем же Богданом Йочичем, то вариант Иву – Йочич уже будет смотреться более солидно.

Стартовый состав «Рубина» на сезон при схеме 3-4-3. Вариант 2 (с потенциальными новичками) Графика: Аделина Шарипова / «Татар-информ»

Нападающие: «Дакузависимость»

Здесь и сейчас, после травмы Николы Чумича в распоряжении Рашида Рахимова осталось всего четыре номинальных нападающих, способных качественно закрыть три вакантные позиции в атаке. И, что более важно, после ухода из клуба Лисаковича и Фамейе в «Рубине» совсем не осталось подстраховщиков для Мирлинда Даку.

Албанский форвард за полгода стал настоящим лидером команды не только на поле, но и в раздевалке. Даку уважают партнеры, высоко ценят тренеры и любят болельщики. Но такая зависимость от одного футболиста очень опасна. Никто не застрахован от дисквалификаций, травм или банального спада. Прекрасным доказательством «Дакузависимости» является домашний матч с «Балтикой» (1:0). «Рубин» в нем хоть и выиграл, но с точки зрения игры та встреча была воспринята многими в клубе как одна из худших в сезоне.

Мирлинд Даку за полгода стал настоящим лидером команды не только на поле, но и в раздевалке. Даку уважают партнеры, высоко ценят тренеры и любят болельщики Фото: rubin-kazan.ru

Не все столь радужно у «Рубина» и по краям. Да, в конце января команду пополнил давний товарищ Даку, Дардан Шабанхаджай. Австриец способен сыграть на обоих флангах. На сборах Рахимов чаще всего использовал Дардана именно слева, и почти за месяц новичок чем-то интересным так и не запомнился. Но слева он, вероятнее всего, будет играть и весной.

Справа помимо травмированного Чумича в Турции наигрывался также Валентин Вада. Для аргентинца по карьере эта позиция более знакомая, нежели в центре поля. Если в ближайшие дни «Рубин» так и не подпишет Сильвио Горичана или же не найдет другого вингера, то тройка нападения Рахимова весной будет выглядеть так: Шабанхаджай – Даку – Вада.