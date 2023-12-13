«Думаю, «Рубин» многих удивил»: Рашид Рахимов – о трансферах, ошибках и новом контракте

Рашид Рахимов: «У нас есть хорошие моменты, они наиграны. Другое дело ошибки – их нужно всегда сводить к минимуму»

Фото: пресс-служба «Рубина»

«У правления есть удовлетворение от результатов. Рустам Нургалиевич поддерживает «Рубин»

Рашид Маматкулович, после 18 туров есть ли у вас чувство хорошо проделанной работы?

Оно было и до завершающего матча этого года. В любой игре есть как что-то позитивное, так и что-то негативное. Всегда говорю, что у нас есть вещи, которые мы должны улучшать. Для меня важно, что есть определенные качества, которые применяет команда, но еще важнее – исправление существующих ошибок.

У нас есть хорошие моменты, они наиграны. Другое дело ошибки – их нужно всегда сводить к минимуму. Чем меньше их будет – тем больше позитива. Удовлетворение присутствует, но проблемы есть. Говорил об этом на встрече с правлением клуба после завершения первой части сезона: у нас есть фазы, которые радуют, но есть и вещи, которые нужно улучшать для достижения стабильности.

Если говорить о проблемах, можно отметить плохую реализацию.

Действительно, у нас есть ошибки и их надо исправлять. Будем над этим работать.

Вы часто говорили, что «Рубин» находится «не на том месте». Сегодня на том?

Наверное, всё справедливо. Если мы смотрим на игру, так и должно быть. Где-то нам повезло, а где-то нет. В начале сезона мы пропускали много мячей в концовках матчей. Сейчас наоборот – мы усиливаем игру на последних минутах. При этом не забываем о создании моментов у чужих ворот. Если бы мы их все реализовывали, эти игроки были бы не здесь. И отмечу тот бойцовский характер, который сейчас есть у команды.

Не обидно, что когда вы только-только набрали ход, сезон уходит на паузу?

Не обидно, потому что стало холоднее и играть в таких условиях было бы невозможно. Какие обиды могут быть? Замерзнуть ведь можно. Если взять последние две недели, то много наших игроков простудились. И это мы еще сумели сдержать болезни.

Перед матчем с «Балтикой» у Руслана Безрукова была температура 38 градусов, за 2-3 дня до этого в Москве была температура у игроков. Что сейчас говорить об обидах? Так был составлен график. Кто знает, как было бы дальше? Погода, травмы, болезни – все может повлиять на наш состав и внутреннюю конкуренцию, которая для меня необходима.

«Стало холоднее и играть в таких условиях было бы невозможно. Какие обиды могут быть?» Фото: rubin-kazan.ru

Касаемо погоды, сейчас дискуссии ведутся о переходе на систему «весна-осень», это уместно?

У каждой системы есть свои плюсы и минусы, поэтому они будут всегда. К обсуждениям форматов мы приходим тогда, когда наступает холодная погода. У нас большая страна, где не хватает закрытых арен, как у «Зенита». В ноябре тоже может быть минусовая температура, а как отменишь и перенесешь эти игры, если эти туры последние в чемпионате?

Расскажите подробнее про встречу с руководством, обсуждались ли на ней трансферы?

Руководители прекрасно понимают, что нам не нужно стоять на месте, но пока детально не определили необходимые трансферы.

По позициям все ясно. Я считаю, что нужно тихо в этом направлении работать. Летом нам удалось так сделать. Из-за того, что под конец трансферного окна спокойствия не было – один игрок не пришел к нам.

Что говорят в руководстве о последних результатах?

Естественно, у правления есть удовлетворение. Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов серьезно поддерживает наш клуб, и от этого повышается ответственность перед командой и тренерским штабом. То, что наша работа дает плоды, однозначно, удовлетворяет руководство.

Можно ли ожидать повышения бюджета?

Насколько я понимаю, у клуба были определенные долги. В этом плане хочется отдать должное президенту правления Марату Адиповичу Сафиуллину, который решил финансовые проблемы, создал в клубе условия для того, чтобы в нынешнем бюджете команда показывала такие результаты.

«Рубин» тренировался на базе в Новогорске, там случилась непогода. Были другие варианты локации? В Казани поля не подходят для тренировки?

Перед «Балтикой» в Казани было минус 20-25. В Москве тоже было прохладно, но не настолько. Для важных трех дней перед поездкой в Калининград – это было существенно.

Я считаю, что решение провести этот сбор в Москве было правильным. Мне кажется, если бы мы остались в Казани, от болезней мы бы не спаслись.

«Хочется отдать должное Марату Сафиуллину, который решил финансовые проблемы, создал в клубе условия для того, чтобы в нынешнем бюджете команда показывала такие результаты» Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» – единственная команда, которая в гостях набрала больше очков, чем дома. С чем это связано?

Соперники проявляют к нам гостеприимство (смеется). В начале сезона было понятно, что без усиления нам будет сложно. Однако даже в тяжелых играх у нас были хорошие отрезки. С появлением новичков пришла стабильность, которой нам не хватало. У нас увеличилась глубина скамейки, что тоже позволило нам играть раскрепощеннее.

«Интерес к Даку из Европы? Зимой его продажа исключена»

Как так вышло, что игроки были подписаны в конце трансферного окна?

Летом мы поздно заявили новичков, но это не связано с работой «впохыхах». Эти новички уже были детально изучены, с ними были проведены переговоры, просто не было финансирования для заключения полноценного контракта. И опять отмечу роль Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, который помог клубу с этой проблемой.

До конца не было понятно, кто придет. Был игрок, который должен был подписать контракт, но, к сожалению, родители его за несколько дней до закрытия заявки не отпустили. Сегодня мы продолжаем за ним следить.

Как он себя сейчас проявляет?

Сейчас он сияет. Мы уже думаем, чтобы опять к нему вернуться с предложением, но пугает, что будет с ценой.

Новички усилили преимущественно атакующую линию. В обороне же появился только Вуячич. При этом пропустил осенью «Рубин» меньше всех. Что поменяли в действиях защитников?

Действительно, пришел Вуячич, который стал цементировать оборону. Рядом с ним совершенно по-другому начали играть другие игроки: Грицаенко, Мартынович в свои 36 лет тоже дает надежность, в тренировочном процессе подключали Ашурматова и Тесленко. Я говорил о том, что нам нужны лидеры в обороне. Вуячич им стал.

«Пришел Вуячич, который стал цементировать оборону. Рядом с ним совершенно по-другому начали играть другие игроки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ

Кабутов, наверное, самый недооцененный игрок «Рубина», лучший правый защитник лиги. Почему он не получает вызова в сборную, как думаете?

Мы его очень высоко ценим. Отчасти для клуба даже хорошо, что «лучший правый защитник лиги» не вызывается. Значит, он будет чуть больше отдыхать в период матчей на игры сборных и уменьшается риск получения травм.

Вы говорите о проблемах, но в чем конкретно команде нужно прибавить?

Это внутренние нюансы нашей работы. В любой фазе такие моменты есть. Это зависит не только от меня, но и от того, какие качества есть у игроков. Этот процесс – «выжимания максимума» из футболистов – есть. Где этот «максимум» – увидим на поле.

Вы хотите, чтобы команда играла «также, только без ошибок»? А есть те, кто хочет карнавал – «3:2 лучше, чем 1:0».

Я хочу, чтобы у команды был свой узнаваемый стиль игры. Прекрасно понимаю, что без поражений мы не обойдемся, как бы высоко мы ни находились.

Но когда мы начали слышать: «Рубин» опять показывает свою игру», – вот тогда начали понимать, что обретаем определенную стабильность в игре.

При этом ошибки позволительны, без этого никуда. Важнее всего реакция на них. Я всегда говорю футболистам: «Ошибайтесь, но правильно реагируйте». Почему я на Ваду кричал в последнем матче? Потому что мы допустили ошибку, а если ты еще и отворачиваешься, выпадаешь из игры – то ты не контролируешь следующий эпизод. Главный вопрос – как ты реагируешь на ошибку и как ты ее исправляешь.

Вы говорили про стиль игры «Рубина»: как бы вы его охарактеризовали?

Мы должны исходить из того, что игра формируется из качеств имеющихся игроков. Начинали сезон мы в схеме 3-5-2, потому что у нас не было многих новичков. Мы пробовали разные варианты игры, но нам чего-то не хватало. Только пришли новички – у нас начало получаться, но тут же исчезла мобильность в середине поля.

И поэтому Лазар Ранджелович и был переведен в центр – он дает нужный объем, однако, мы отдаем себе отчет в том, что это не его позиция.

Новая схема раскрыла Даку: не так много голов – но большое количество черновой работы, которая идет на пользу команде. Мы уже видели его потолок?

Ему еще есть куда расти. Мы видим, где ему нужно добавить. Если он это сделает, то выйдет на топ-уровень.

«Зимой продажа Даку исключена. И он сам не желает расставаться с клубом» Фото: rubin-kazan.ru

За ним уже охотятся клубы с предложениями…

Ему надо уворачиваться!

Зимой его продажа исключена?

Исключена. И он сам не желает расставаться с клубом. Понимает, что ему нужно хорошо пройти зимние сборы, здорово отыграть весной и в хорошей форме подойти к Евро-2024.

Кто из игроков «Рубина», помимо Даку, потенциально может уехать в Европу?

– Это Вуячич и Иву. Также мы видим высокий потенциал у Чумича – это нестандартность действий, дриблинга, скорость. Но и ему есть в чём прибавлять.

Вы сказали про Иву, хотя показалось, что он регрессировал этой осенью.

А в чём регресс?

Много потерь мяча, передач поперек.

Я даже понимаю, про какую ошибку в передаче вы говорите. Были такие моменты. Но обратите внимание – он играет всегда с поднятой головой, очень спокоен на мяче. Но нужно понимать, что если бы он не ошибался, был бы на самом высоком уровне в европейском клубе, а не в «Рубине».

«Если бы Иву не ошибался, был бы на самом высоком уровне в европейском клубе, а не в «Рубине» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Говоря о персоналиях, то на старте сезона играл Илья Рожков, но травмировался и его заменил Руслан Безруков. Как вы решили, что Руслан готов сыграть слева в обороне?

Руслан даёт большой объём работы, и мы это прекрасно понимали. Его номинальная позиция – выше, ближе к атаке, но важно чтобы он мог сохранять мячи, умел сыграть спиной к воротам. Мы на сборах смотрели за ним, как он выступает в атакующей тройке и тех качеств, что он показал – недостаточно. Поэтому начали наигрывать слева. У Ильи тоже есть дриблинг, скорость, но нет функциональной готовности делать спринты и вперёд, и назад. Но не забывайте – ему всего 18 лет.

В Калининграде, когда Безруков вышел на поле с температурой, не было мысли поставить Рожкова?

Мы думали об этом, за 15-20 минут до начала матча я тренерам сказал, чтобы сразу начали готовить Рожкова. Но Руслан сказал, что всё в порядке, он готов. Температуру сбили.

Вряд ли бы играл Рожков или Безруков, если был бы здоров Рыбус.

А можно сказать по другому, попал бы вообще Безруков в старт? Такие моменты бывают, и, надеюсь, Рыбус начнёт работать с командой.

Что с ним случилось? Хронические травмы?

Скорее хроническое невезение. Он неделю тренировался, у него были все положительные данные, и за два дня до игры надо было дать спринтерскую работу, потому что не хватало физики. В тренировке в игровом упражнении он получил болезненный удар в колено шипами в коленную чашечку, и та треснула. Миллиметр ниже – ничего бы не было. Более того, он и дальше тренировался, говорил, что всё нормально. Но утром встать не смог.

Как это лечится?

Ему уже всё сделали, накладывали гипс на колено. Он разочарован, говорит, будто он прокаженный какой-то. Раньше у него не было травм, уж я то знаю по «Ахмату», где он играл на двух позициях. С такой статистикой выступлений на чемпионате мира и Европы в нашей команде больше нет таких игроков. Если вы посмотрите, то в 2018-м году он попал в восьмёрку самым быстрых футболистов чемпионата мира. Так что я Мацею говорю: «Успокойся, без травм не бывает».

«Как только интересы Лисаковича будут направлены на общее дело, он будет получать шансы. Все нужные качества у него есть» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Новый контракт с «Рубином»? Никаких переговоров пока нет»

Впереди зимние сборы, ждёте ли вы от кого-то шага вперёд, прогресса от каких-то конкретных игроков?

Жду от всех. Нам надо постараться помочь им, дать шанс.

И Лисаковичу?

Это зависит только от него. Вы же видите, мы делаем акцент только на команду. Надо вписывать свои интересы в интересы команды. Если это будет происходить – супер. Мы всегда поможем.

Беседы с Виталием были?

Были и беседы, и разговоры. Я сказал о том, что как только его интересы будут направлены на общее дело, то он будет получать шансы. Все нужные качества у него есть.

Он отдал хороший голевой пас в игре «Динамо» (2:2), говоря о качествах.

А что ещё вспомнить? Играл в кубке, но…

Но и в кубке была команда, которая не мотивирована.

Что значит не мотивирована? Кубок – это шанс. Почему все остальные пытаются его использовать? Тесленко и Ашурматов, Безруков воспользовались своими шансами. Егор и Рустам вообще могли не выйти по причине травм, но сделали всё возможное и в итоге вышли и забили два гола в игре с «Уралом» в Казани. И Виталик тоже играл в том матче.

Виталий так играет, потому что не хочет по-другому или не может?

Он так видит свою игру. Требования и отношение ко всем одинаковое.

Лисакович, всё-таки индивидуально сильный игрок, все от него ждут прогресса.

И я ему и говорил, что с его качествами можно играть в любой лиге.

А есть ли те, кто сыграл последний матч за «Рубин»?

Сегодня таких нет. У нас все игроки командные. И каждый из них вносит свою лепту в коллектив. Например Джоэль, который не всегда играет, но я вижу, как он переживает и реагируют на это. Первый, кто идёт к Даку поздравлять после гола – Фамейе. И это говорит о его качествах. Он – командный игрок и заражен общей идеей.

А Егор Сорокин?

Естественно, есть недовольство, когда ты не получаешь игровую практику, ведь все хотят играть. Но таков футбольный процесс. Я рад был бы, если бы каждый из футболистов выходил и показывал свой высокий уровень. Я не враг себе и не враг клубу, чтобы держать в запасе качественных, конкурентоспособных футболистов, которые нам помогут. Чем их больше, тем лучше для клуба и команды.

Как Егор проявляет себя на тренировках?

Все тренируются хорошо. Кто-то лучше, кто-то хуже.

Приглашение Егора в клуб – это ваше пожелание?

Если он пришёл в клуб, значит, мы его все вместе оценили и взяли. Сможет ли он себя показать в полной мере – покажет время.

«Урош отлично ведёт борьбу, жёсткий защитник. Важно сделать так, чтобы он не перегорел» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другой центральный защитник, который тоже редко играет, – это Урош Дрезгич. Почему он не получил шанса в РПЛ?

Молодой игрой приехал из сербского чемпионата в совершенно другую атмосферу, не знает язык. Хорошо, что есть сербы в нашей команде, которые ему помогают. Адаптация может немного и затянуться и важно провести с ним сбор. Мы не боясь его приобрести, ведь 95% футболистов молодежной сборной Сербии везде востребованы – у них отличная школа. Урош отлично ведёт борьбу, жёсткий защитник. Сравнивая с Вуячичем – у Игора это опыт, а у Уроша – молодость, желание. Важно сделать так, чтобы он не перегорел. Можно его бросить в игру и две-три ошибки его сломают психологически, а надо подготавливать и вводить постепенно. Пока рано делать выводы о его игре.

Как он сам реагирует на такое положение дел?

Он всё понимает. Он знает, ему надо на дополнительные занятия, на дополнительные тренировки.

Говоря про сборную Сербии, проблема в том, что Урош каждый сбор уезжает, тогда как мог работать с командой.

Если бы Дрезгич не уезжал – с ним можно было отдельно бы поработать. Но он игрок молодёжной сборной, и для клуба это плюс. В его качествах сомнений нет.

Зимой будут такие футболисты на перспективу или только которые усилят команду здесь и сейчас?

Зависит от того, кого мы сможем найти. Какие качества будут у футболистов и какие усиления мы сможем себе позволить.

Вы рассматриваете российский рынок?

Конечно.

Почему летом не было ни одного россиянина подписано?

У нас были российские новички, но не так много. Это связано с тем, что качественный российский футболист может стоить в два-три раза дороже, чем те футболисты из Европы, которых мы приобрели.

Говорилось, что с иностранцами сложнее договориться из-за политической ситуации.

Отделять друг от друга это никак нельзя. Вот у нас Вада приехал. Он аргентинец, но он играл в Испании и Франции. Согласился, приехал.

Много ли было отказов летом?

Кто-то не хотел, кто-то боялся этих политических моментов. У нас даже когда тренер Бенджамин (Дюррей, – прим. Т-и) приехал, его мама очень переживала. Он ходил и снимал по видео, как тут у нас жизнь устроена, чтобы её успокоить.

Летом на пост спортивного директора был назначен Константин Дзюба. Сами вы рассказывали, что до этого активно принимали участие в переговорах. Как у вас с этим обстоят дела сейчас?

С назначением нового спортивного директора многие моменты перешли на него. Можно сказать, что сейчас я подобными делами занимаюсь реже. Конечно, если игроки хотят видеть заинтересованность, я подключаюсь к переговорному процессу. Никаких проблем.

Такое было с Валентином Вадой. Шли переговоры, мне предложили поговорить с тренером. Я включился и поговорил с ним на испанском языке. После этого Вада не полетел в Италию, сдал билеты и прибыл в Казань. Он увидел, что лично тренер заинтересован в его переходе и это помогло ему принять решение.

Ваш контракт с «Рубином» рассчитан до конца сезона. Ведутся ли какие-то переговоры с вами?

Нет, никаких переговоров пока нет.

«Если игроки хотят видеть заинтересованность, я подключаюсь к переговорному процессу. Никаких проблем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не надо никуда замахивать. Нужно спокойно идти от матча к матчу и не дергаться»

Как у вас распределены роли в тренерском штабе?

Все связи у нас начали выстраиваться с лета. Больше инициативы прошу от молодых тренеров. Естественно, Бенжамин знает все требования, мы с ним много лет работаем. Испаноговорящие тренеры Хави, Диего тоже хорошо знают свою работу. Вратари отдельно. Естественно, я присутствую во всех моментах, иногда говорю им свое мнение, где и что нужно поправить.

Выстроена система с «Рубином-2»? Будут ли приглашены оттуда футболисты на сборы?

Мы смотрим все матчи «Рубина-2», наблюдаем за каждым футболистом. Но пока я не вижу игроков, которые могли бы нас усилить. Мы знаем, что там есть тот же Моторин, который чуть выделяется.

Как часто общаетесь с Гекденизом Караденизом?

Иногда общаемся. Разговариваем, когда видим друг друга, «Рубин-2» тренируется на соседнем поле на базе.

Как у вас, вообще происходит связь между командами? Возможно они играют так же, как играет главная команда?

Я скажу, что не всегда они играют, как мы (смеется). Там выстроено все чуть по-другому. Моя задача – посмотреть, есть ли в «Рубине-2» игроки определенного уровня, способные подняться в главную команду. Пока я их не вижу.

На сборы в Турцию кто-то из молодых поедет с «Рубином»? Из того же МФЛ.

Кто-то из молодых точно поедет. Но пока не определили список.

Сколько матчей планируется провести на сборах?

Девять-десять.

Лучше чаще играть, чем чаще тренироваться?

Лучше постараться дать возможность поиграть всем.

Какая команда в этом сезоне вас удивила больше всего?

Из соперников? Да никто, на самом деле. Я думаю, что «Рубин» многих удивил.

Считаете ли вы, что «Рубин» недооценен? Потому что сейчас команда в верхней части таблицы, но о ней почти не говорят.

Ну, возможно, не так сильно любят нас обсуждать. Если честно, я не особо слежу, как и что о нас говорят в медиа.

«Не надо никуда замахивать. Нужно спокойно идти от матча к матчу и не дергаться» Фото: rubin-kazan.ru

Десять лет назад Виктор Гончаренко говорил, что РПЛ – это лига Курбана Бердыева. Все играют закрыто, прагматично. Какой стиль у нынешней лиги?

Не могу говорить за всех, но за нашу команду скажу так – мы стараемся играть организованно.

А плотность в таблице с чем связываете? Топ-клубы усреднились или середняки подтянулись?

Я думаю, и то и другое вместе. Топы? Тот же «Зенит» терял игроков, которые могли в одиночку решать моменты и определяли игру. В свою очередь, середняки приобретают игроков или берут за счет организованной игры.

Судя по результатам, «Рубин» может замахнуться на тройку или пятерку по итогам сезона?

Не надо никуда замахивать (смеется). Нужно спокойно идти от матча к матчу и не дергаться. Я считаю, что мы правильно делали, когда не дергались при поражениях. Хотя я знаю, как много ложной информации забрасывалось в прессу и кто кому и что говорил. Лай будет все время, а караван должен идти.

Кто это делал, для чего?

Я в принципе все знаю. Но не хочу называть имен.

То есть это было направлено именно на вас?

Конечно.

Чем этот «Рубин» отличается от ваших предыдущих команд?

Многое зависит от того, какие игроки есть в команде. Например, мы берем «Амкар». Максимум, что он мог выжимать тогда, – это середину таблицы. Потому что была маленькая обойма, и нам было сложно усиливать игру. В «Ахмате» все было немного по-другому. В «Уфе» было еще сложнее.

«Рубин»? Здесь ситуация иная. Первая лига и задача, которую нужно было выполнить. Дальше – выход в РПЛ и опять изменения. У нас ушло много футболистов, на замену пришли новые. Мы хотели приобретения, нам нужно было это сделать, и мы это сделали. И надо сказать, что в 99% трансферов мы попали. А по некоторым, так вообще в 200%.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Футболистов, которые в одиночку могут решить эпизод, в «Рубине» не так много»

Касаемо последних матчей, еще за сутки до игры можно определить стартовый состав. Это не от идеи, что победный состав не меняем?

Нет, у нас есть стабильность состава.

Или отсутствие глубины?

Надо сказать, что в большинстве матчей, в которых футболисты выходили на замены, они сохраняли уровень игры. А это уже внутренняя конкуренция. Получается, тренировки с игроками, которые пришли, помогают и остальным футболистам. Это не может не радовать.

Весной «Рубину» предстоит тяжелый календарь. Готовы к тому, что команда может упасть в таблице? Почти половина игр – топ-клубы, а с ними у «Рубина» в этом сезоне сложности.

Почему? Мы тоже можем забирать очки. У того же «Динамо», например, и в Казани мы могли добиться большего. Многие матчи мы не должны были проигрывать по игре. Поэтому какого-то падения я не ожидаю, скорее я ожидаю сложностей.

Вы говорите «по игре». Но результаты в матчах с топами говорят сами за себя.

Матчи с «Локомотивом», «Спартаком», «Зенитом», «Краснодаром» – это было на старте сезона в момент, когда мы еще не были готовы, не было той командой, которой предстали в последний отрезок. Я не думаю, что результаты были бы такими же, если бы мы играли с ними в октябре. А сейчас «Рубин» показывает, что может играть со всеми. И я бы не делал таких акцентов.

Это не говорит о том, что «Рубину» легче играть от себя, чем от соперников?

«Рубину» легче проанализировать соперника, его сильные качества, попытаться их нейтрализовать и показать свои лучшие качества на сегодняшний день. Вот так «Рубину» легче. Нужно понимать, что напротив соперник, который тоже хочет играть в свою игру.

Весной в Первой лиге вы говорили: «Все прекрасно, но я еще не видел, как эта команда может отыгрываться». Эта проблема ведь остается до сих пор.

А ведь все от качеств зависит. От игроков, которые решают многое. Футболистов, которые в одиночку могут решить эпизод, в «Рубине» не так много.

«Сейчас «Рубин» показывает, что может играть со всеми» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Плана «Б» у команды все равно не видно. К примеру, есть «Крылья Советов», которые могут доставать матчи. «Рубину» это тяжело достается.

Говоря о Самаре, я бы не делал таких сравнений. Потому что это неправильно. Они играют в свой футбол, а игроки, которые у них есть, находятся в этой системе по несколько лет. У нас такого нет. Нам же нужно вписывать и вписывать наших футболистов, и команда только начала формироваться.

По рисунку игры, по выполнению задач какой матч был лучшим в этом сезоне?

Для меня важно, чтобы игроки держали структуру игры от матча к матчу. А вообще получается проигранный матч с «Динамо» в Москве один из самых обидных по счету... Вот тот момент, когда, действительно, обидно проигрывать. Я и в раздевалке игрокам сказал: «Обидно за результат, но не за игру».

Какой у вас любимый цвет? Случайно не зеленый?

Зеленый? Это почему же?

До этого вы долгое время работали в «Ахмате», теперь в зеленом у вас играет «Рубин».

– А вы знаете, что зеленый цвет – это цвет венского «Рапида». А я играл в «Аустрии» – это фиолетово-белые цвета, и это было постоянное дерби. Поэтому зеленый не может быть моим любимым цветом (смеется)!

Я понимаю, что вопрос с зеленой формой все сводят к каким-то суевериям. Но не я же цвет формы определяю. Я даже не смотрю на это. А вот игроки зачастую говорят, что хотят играть в зеленом. Пусть играют, какая мне разница? А потом, когда говорят об этом, еще не верят, что вся остальная форма у нас была испорчена. С «Ахматом» в Грозном мы в чем играли? В красном. И выиграли, хорошо играли.

Но с «Ахматом» «Рубин» и не мог играть в зеленом. Речь о том, что с «Балтикой» и ЦСКА еще до инцидента на базе команда уже играла в зеленой форме.

Ребята сказали, что хотят играть в зеленом. Я не был против. Потом случилась эта ситуация на базе, где два комплекта формы затопило. А оставшейся зеленой формы хватало по числу комплектов на матч и запаса.

«Проигранный матч с «Динамо» в Москве один из самых обидных по счету... Вот тот момент, когда, действительно, обидно проигрывать» Фото: пресс-служба «Рубина»

«Рубин» – это клуб с традициями, который всегда играл в красной/бордовой форме. Даже само название клуба говорит за себя. А тут команда неожиданно начинает играть в зеленом. Это вызывает удивление, в том числе у болельщиков.

У нас не было других комплектов, мы ждем поставок. И случившееся никак не связано с моими суевериями.

Кстати, ведь когда новая форма к нам только пришла, я взял себе два комплекта – бордовую и кремовую. Зеленую не брал (смеется)!

Какие задачи у «Рубина» на вторую часть сезона?

Хорошо тренироваться. Сначала нужно пройти зимние сборы, а дальше – посмотрим.

По сути вы сейчас будете готовиться не только к весне, но и к старту следующего чемпионата.

Да, поэтому нам важно заложить фундамент прямо сейчас, чтобы не было стрессовой ситуации, как в начале сезона. Нужно сделать так, чтобы ближе к следующему сезону понадобилась лишь точечная подготовка.