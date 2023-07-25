Конструктор «Нефтехимик»: новички под ударное звено или какой будет команда в сезоне КХЛ

Руководство «Нефтехимика» закрыло прохудившиеся позиции, но есть вопрос по центру Фото: hcnh.ru

Все новички под ударное звено

Еще в июне, когда «Нефтехимик» только терял своих лидеров и никого не приобретал, «ТИ-Спорт» подготовил большой материал с комментариями директора «Нефтехимика» Игоря Ларионова о текущих делах клуба. Тогда функционер сообщал, что работа по замене двух ушедших лидеров нападения – Павла Порядина и Вячеслава Лещенко – ведется давно и она «на завершающей стадии».

«На сегодняшний день у нас идет активная работа – и она уже на завершающей стадии – для замещения на позиции ушедших Порядина и Лещенко. Это будут один легионер, а второй – игрок, который уже играл в России», – говорил Ларионов.

На деле в Нижнекамск пока приехали два нападающих не просто с российскими паспортами, но и с татарстанской «родословной» – нижнекамец Наиль Якупов и альметьевский воспитанник Александр Дергачев. Уже после того, как «Нефтехимик» подписал контракт с Наилем, директор нижнекамского клуба в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» подтвердил, что второй хоккеист и был тем самым Якуповым. А вот информацию о поиске легионера не подтвердил, но и не опроверг. Судя по всему, работа шла и на иностранном рынке, однако очень вовремя не получил предложения из «Авангарда» Дергачев, и в руководстве нижнекамцев оперативно отреагировали и переориентировались. Правда, по нашей информации, еще одного нападающего в Нижнекамске продолжают искать.

После этих приобретений вопрос о составе первой тройки нападения, думается, стоять не должен. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина в «Авангарде» Якупов как раз наигрывался с Дергачевым. Так что разрывать наигранную связку Олег Леонтьев если и будет, то только если у нее дело не пойдет. Правда, Дергачев в финальной серии Восточной конференции играл на позиции центрального нападающего, хотя по идее является крайним правым форвардом. Якупов же играл на позиции левого нападающего, так что эти хоккеисты спокойно могут меняться местами. Но мы расставим их в следующем сочетании. Хотя и допустим, что при определенных обстоятельствах справа может выходить Энтони Камара как в первом, так и во втором звеньях.

В первую пятерку мы поставили и еще одного знакового новичка – защитника Лукаша Клока. В свой первый заход в Нижнекамск, в сезоне 2021/2022, он стабильно играл в топ-4, периодически поднимаясь в первую или во вторую пару защитников.

В противостоянии с «Трактором» в плей-офф-2022 чешский защитник играл с Александром Севостьяновым в первой паре, а его соотечественник Кнот отыгрывал с Кириллом Воробьевым. Никого из этих людей в команде больше нет, поэтому самым очевидным вариантом выглядит пара Клока с Михаилом Сидоровым. Ранее он занимал место в основном либо во втором, либо и вовсе в четвертом звене, но то были времена, когда в команде был Воробьев. Время взять на себя более значимую роль для обладателя Кубка Гагарина. Но оставим место и для потенциального новичка. Все-таки для такого атакующего защитника в пару не помешал бы надежный домосед.

Загадочная вторая пятерка

Таким образом, Илья Хохлов уйдет во вторую пару защитников, сохранив за собой место в топ-4. А пару ему теоретически может составить более возрастной Максим Березин, которому комфортнее оставаться «дома». Нижнекамск «по обоюдному» покинул Максим Гончаров, не оправдавший надежд, да и по характеру не подошедший. Так что вариативности во второй паре обороны не так уж много.

В линии нападения есть «вилка», которую нужно решать. Во-первых, в Нижнекамск из «Спартака» прибыл Дмитрий Злодеев – хоккеист одаренный, с большим потенциалом, но не раскрытый. Опыт выступлений на уровне КХЛ у него не большой, но для того, чтобы «игровик» поскорее раскрылся, ему нужно давать место в первых звеньях. Наверняка Злодееву в тренерском штабе будут давать шанс показать себя в топ-6.

С другой стороны, в «Нефтехимике» взращен свой воспитанник с неплохим потенциалом, пусть и не выдающимся. Булату Шафигуллину уже 23 года – возраст расцвета и полноценной заявки о себе на уровне КХЛ. В соседней Уфе тоже целый ряд хоккеистов того же возраста, которые будут брать на себя ведущие роли в предстоящем сезоне. После ухода нескольких возрастных лидеров у молодого форварда есть шанс закрепиться во втором звене.

Пожалуй, вторая пятерка остается самой загадочной. Поскольку Егор Попов перебрался в челябинский «Трактор», а Ансель Галимов отправился в «Спартак», складывается картина, что нижнекамцам серьезно не хватает еще как минимум одного качественного центрального нападающего во вторую тройку нападающих. Предварительно мы отдадим это место Андрею Чивилеву (хотя скорее он будет дирижировать в третьем) в расчете, что еще одного центра на это место в Нижнекамске подпишут. Возможно, именно на эту позицию сегодня ищут хоккеиста в Нижнекамске.

Куда девать стремительно растущего Чивилева?

Третья тройка нападения вряд ли будет собираться с нуля. Как мы писали выше, здесь в центре с большой вероятностью останется Чивилев, отлично показавший себя как в регулярном чемпионате, так и в серии с «Ак Барсом». Хотя и он может пойти на «повышение» и занять это место во второй пятерке. У Чивилева хороший игровой интеллект для его возраста, так что повышение тоже нас сильно не удивит.

Белозеров вряд ли потеряет свое «насиженное» место в третьей тройке нападения, а с другого края есть большие шансы закрепиться у Рауля Якупова, мощно ворвавшегося в основной состав в плей-офф. Игорь Ларионов в беседе с нами уже отмечал, что ставка будет делаться в том числе и на него. Родственник Наиля Якупова может развить успех в предстоящей регулярке, ведь у него есть спортивная наглость, настырность и хорошая скорость. Место в третьей тройке нападения станет отличным авансом для 19-летнего нападающего. Ну а с другого края отлично впишется праворукий Андрей Белозеров.

Евгений Кашников займет место в обороне. А если уже ставший своим Владислав Леонтьев вернется в Нижнекамск, то на это место может претендовать и он. Но вернется ли? О продлении аренды пока не сообщалось. Максим Березин также может занять место в паре третьего звена справа.

Максим – универсальный солдат. Он может выйти как справа во второй паре защитников, где он и провел большую часть минувшего сезона, так и закрыть позицию слева в четвертом звене. Предварительно мы отдали ему стабильное место во второй паре защиты, но не исключаем ротации.

Четвертое незыблемое звено и креатив по фану

В четвертом звене свое место в центре прочно застолбил и вряд ли отдаст Александр Протапович, а уж после ухода Попова – тем более. Позиции бойца Рафаэля Бикмуллина также здесь незыблемы. Впрочем, и работяга Сергей Купцов органично занимает позицию крайка в рабочем сдерживающем звене. В защите неплохо зарекомендовал себя в серии с «Ак Барсом» Руслан Петрищев. Ну а вторую позицию защитника оставим для ротации.

Мы позволили себе немного пофантазировать и дать волю мысли. На какие нестандартные решения может пойти Олег Леонтьев, чтобы добавить креатива и не зацикливаться на заготовленных в прошлом сезоне схемах?

Вполне возможно, что Дергачева в Нижнекамске продолжат использовать как центрального нападающего, которых сегодня так не хватает команде. В таком случае он мог бы уйти ниже и дирижировать кем-то из молодых и быстрых вроде Раиля Якупова или Шарифуллина, а с другого края неплохо вписался бы креативный Камара. Да и пара универсального Березина и праворукого Сидорова выглядит весьма перспективно.

Но решится ли Леонтьев на подобные эксперименты? Хотелось бы на это надеяться.

Инфографика: © «Татар-информ»