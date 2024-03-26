Конституционный суд воздерживается от комментария о возвращении смертной казни

Конституционный суд (КС) РФ воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, сообщили РИА Новости в суде.

«Конституционный суд воздерживается от комментария в контексте обсуждения данной проблемы, – передает агентство. Отмечается также, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в России может стать предметом рассмотрения КС РФ.

Дискуссии о снятии моратория на смертную казнь в России возобновились после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл». Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что все необходимые законы о применении в РФ смертной казни уже приняты, решение о введении такой меры наказания зависит от Конституционного суда. Также он подчеркнул, что «любые решения надо принимать, безусловно, на холодную голову и просчитывать все последствия».

При этом Вячеслав Володин напомнил, что Россия вышла из Совета Европы, потому соответствующие международные обязательства на нашу страну не распространяются.

«Поэтому эта тема требует обсуждения», — добавил Председатель ГД.