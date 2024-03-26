Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Конституционный суд воздерживается от комментария о возвращении смертной казни
Конституционный суд (КС) РФ воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, сообщили РИА Новости в суде.
«Конституционный суд воздерживается от комментария в контексте обсуждения данной проблемы, – передает агентство. Отмечается также, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в России может стать предметом рассмотрения КС РФ.
Дискуссии о снятии моратория на смертную казнь в России возобновились после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл». Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что все необходимые законы о применении в РФ смертной казни уже приняты, решение о введении такой меры наказания зависит от Конституционного суда. Также он подчеркнул, что «любые решения надо принимать, безусловно, на холодную голову и просчитывать все последствия».
При этом Вячеслав Володин напомнил, что Россия вышла из Совета Европы, потому соответствующие международные обязательства на нашу страну не распространяются.
«Поэтому эта тема требует обсуждения», — добавил Председатель ГД.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»