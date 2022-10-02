Конституционный суд признал гражданами России украинцев, живущих в новых регионах

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами РФ со дня принятия субъектов в РФ. Об этом говорится в опубликованных сегодня на сайте Конституционного суда постановлениях.

Предусмотрены и исключения – согласно документу, украинцы могут в течение одного месяца после этого дня заявить о своем желании сохранить имеющееся у них и их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

«[Это] также не противоречит Конституции Российской Федерации, в том числе ее статье 6, поскольку не принуждает к отказу от имеющегося на день принятия в Российскую Федерацию», – говорится в постановлениях, которые затрагивают ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что Конституционный Суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России новых регионов.