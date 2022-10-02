Конституционный суд одобрил договоры о принятии в состав России новых субъектов

Сегодня, 2 октября, Конституционный Суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте суда.

В связи с запросами Президента РФ Владимира Путина Конституционный Суд принял постановления о проверке конституционности не вступивших в силу международных договоров между Российской Федерацией и новыми регионами, отмечается в сообщении. Постановления незамедлительно направляются Президенту РФ.

Напомним, договоры между Россией, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями были подписаны 30 сентября. Решение о присоединении к РФ освобожденных территорий было принято по итогам референдумов, которые проводились с 23 по 27 сентября.