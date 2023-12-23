Константинов заявил о рекордном числе нарушений при передаче Крыма УССР

Физическая карта Крымского полуострова

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При передаче Крыма в состав Украинской СССР в 1954 году было допущено рекордное число нарушений действовавшего на тот момент законодательства. Об этом заявил Председатель Госсовета Республики Крым и сопредседатель специальной рабочей группы при парламенте региона Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону. Но, с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд», — сказал политик, не детализируя характер нарушений, которые, на его взгляд, имели место.

Ранее специальная рабочая группа при крымском парламенте подготовила запрос в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции СССР закона от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине.

Другой сопредседатель рабочей группы, глава Комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов, сообщил в сентябре, что Президиум Верховного Совета СССР в 1954 году при издании указа о передаче Крымской области сослался на совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР, которое не удалось найти в архивах.

Кроме того, Трофимов высказал мнение, что для передачи Крыма сначала необходимо было провести референдум в РСФСР, а затем — в УССР, так что полуостров «юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР».