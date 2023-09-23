Депутат Трофимов: Крым передали УССР, сославшись на несуществующий документ

Физическая карта Крыма

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Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крымской области от РСФСР УСССР сослался на совместное представление президиумов верховных советов двух союзных республик, которое не удалось найти в архивах. Об этом заявил сопредседатель специальной рабочей группы — глава Комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов, передает РИА Новости.

«Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось», — заявил депутат.

Трофимов добавил, что Верховный совет СССР не принимал решения о передаче Крыма и не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума.

Соответственно, депутат убежден, что при передаче Крыма в состав Украинской ССР оказались нарушены юридические основы конституций СССР, РСФСР и УССР.

По его мнению, для передачи полуострова сначала необходимо было провести референдум в РСФСР, а затем — в УССР (о принятии Крыма).

«Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», — уверен, соответственно, Сергей Трофимов.

Ранее рабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине.