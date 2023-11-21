Малофеев на православном форуме рассказал, что Раис Татарстана наградил его медалью

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил заместителя главы Всемирного русского народного собора Константина Малофеева медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан». Об этом Малофеев рассказал сегодня во время выступления на V Форуме православной общественности Республики Татарстан, который приурочен к 300-летию Казанской духовной семинарии.

«Хочу поблагодарить Рустама Минниханова за высокую награду Республики Татарстан. Хочу сознаться аудитории, что я наполовину татарин по маме. Не знаю, может быть поэтому я получил эту награду, потому что других заслуг своих я не вижу перед республикой», – пошутил он.

«Казань – один из главных центров Русского мира. Подлинная жемчужина нашей многонациональной империи, которую вместе с государствообразующим русским народом веками строили, защищали и укрепляли люди разного происхождения и веры. И в том числе, конечно, казанские татары, древний и мудрый народ, чей вклад в нашу общую историю невозможно переоценить», – написал Константин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сегодня, в день Архистратига Михаила, он вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом помолился в кафедральном соборе Казани. Отметим, что сегодня в соборе прошла Божественная литургия с архиереями со всей России и гостями из Белоруссии.

«Большой честью было получить от Рустама Нургалиевича медаль "За заслуги перед Республикой Татарстан". Считаю это наградой всем соборянам. Казанское отделение ВРНС открылось всего полгода назад, а сделано уже очень много. В том числе – создан Совет при Раисе республики по реализации основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Более того, Татарстан стал первым регионом России, где в коммерческих клиниках прекратили делать аборты. Уже в понедельник, 27 ноября, ждем большую делегацию из Казани на XXV Всемирном Русском Народном Соборе в Москве», – заключил он.