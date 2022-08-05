Константин Малофеев: «В детстве я был уверен, что “Хазбулат удалой” татарская песня»

Заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев имеет татарские корни. Его мама Раиса Зинуровна не баловала семью национальной выпечкой, тем не менее татарские традиции были.

«Чак-чак, мы, конечно же, любили, обязательно пели за столом “Хазбулат удалой”. В детстве я был уверен, что это татарская песня», – рассказал он в интервью корреспонденту «Татар-информа».

По словам Малофеева, его родители встретились на Дальнем Востоке, учились в одной школе, за одной партой и познакомились.

«Они были из класса “ссыльных”, и у них в Чегдомыне, в Хабаровском крае, из 25 человек в классе 24 поступили в крупнейшие высшие учебные заведения России. Школьные преподаватели называли учеников на “вы”. Потому что сами учителя были все ссыльными из Москвы, из Санкт-Петербурга. Поэтому школьники получили очень хорошее образование. Мой отец поступил в Казанский университет, стал астрофизиком. Мама поступила в Иркутский университет, но им хотелось жить вместе, поэтому она перевелась в Казанский педагогический институт. Они здесь учились, в Казани родился мой брат, и после этого родители переехали в Подмосковье, где отец получил распределение в обсерваторию в наукограде Пущино. Я родился уже в Подмосковье», – рассказал заместитель главы Всемирного русского народного собора.

Полный текст интервью с Константином Малофеевым можно прочитать здесь.