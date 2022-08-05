Константин Малофеев: «Русские и татары должны ощущать ответственность за страну»

В отличие от многих стран мира Россия изначально создавалась как мононациональное государство. Поэтому все живущие в стране народы должны чувствовать ответственность за судьбу нашего общего дома. Такое мнение выразил заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в интервью корреспонденту «Татар-информа».

«Русские и татары, как второй по численности народ нашей огромной многонациональной имперской страны, должны чувствовать свою ответственность и не стесняться говорить об этом. И мы не должны стесняться своей национальности. Вот я говорю о том, что я русский человек и несу ответственность за Россию. И татарин, который со мной столько лет строил эту страну, также несет ответственность. Потому что это империя, это по определению многонациональное государство, это царство царств. Маленькое, моноэтническое государство не способно стать империей», – отметил Малофеев.

По его словам, модель мирного сосуществования в Татарстане представителей разных народов и конфессий потому и сложилась, что татары несут ответственность за свою республику и дорожат миром и согласием.

«В США стараются не говорить о своей национальности, потому что они действуют по абсолютно другой модели. Они говорят, дескать, мы все эмигранты – у нас нет национальности, мы американцы. И что им это дало? Движение Black Lives Matter! Искусственно заданная идентичность, в конце концов, выплеснулась в этот ужас, который они сейчас имеют. Не надо свою идентичность никуда прятать. Надо разговаривать друг с другом, дружить, создавать семьи, обмениваться традициями и становиться от этого богаче. Таким образом мы и живем на протяжении сотни лет», – подчеркнул заместитель главы Всемирного русского народного собора.

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