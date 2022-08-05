Константин Малофеев: Ресурсы Татарстана помогут России укрепить цифровой суверенитет

Татарстан может сыграть ведущую роль в укреплении цифрового суверенитета, поскольку в республике высокий уровень проникновения интернета. Это обеспечивает развитие отечественных цифровых сервисов и проектов российских видеохостингов. Такое мнение выразил заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в интервью корреспонденту «Татар-информа».

«В России должны быть свои сервисы, раз должна быть собственная элементная база, так называемое „железо“, собственные процессоры... Вся цепочка от железа через программное обеспечение до социальных сетей и мессенджеров должна быть своя. Только это обеспечит настоящий цифровой суверенитет. И Татарстан со своими возможностями и ресурсами должен стать такой цифровой суверенной республикой», — отметил Малофеев.

По его словам, России необходимо избавиться от сервисов Google, поскольку эта компания не соблюдает российское законодательство.

«Я считаю, что мы в России должны избавиться от Google, эта компания должна быть разрушена, как Карфаген. Тем более что они нам должны. Телеканал „Царьград“ получил 1 млрд рублей от Google, но этого мало. С сентября у нас опять заработает „счетчик“, и на этот раз он не остановится. Мы не хотим взыскивать с них деньги, мы хотим заставить их выполнять российское законодательство. Они его не выполняют. Вместо Google в России есть Яндекс, вместо YouTube должен появиться собственный видеохостинг, вместо Facebook есть „ВКонтакте“», — подчеркнул заместитель главы Всемирного русского народного собора.

Полный текст интервью с Константином Малофеевым можно прочитать здесь.