Константин Генич: Слуцкий был готов психануть и покинуть «Рубин» во время матча с «Уфой»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился историей о том, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий мог уйти из «Рубина» еще осенью прямо по ходу игры с «Уфой» (1:1).

По словам Генича, Слуцкий был настроен на уход из «Рубина» решительно и успел рассказать об этом близким людям в клубе.

«Подопечные Слуцкого проигрывали в Уфе после первого тайма со счётом 0:1, но в итоге смогли довести игру до ничейного результата. Насколько знаю, Слуцкий даже готов был психануть и уйти из команды в перерыве матча с "Уфой", когда "Рубин" проигрывал, и у него вообще ничего не получилось. Насколько слышал, Слуцкий сказал близким людям в клубе, что если команда продолжит так играть, то он сразу после матча уйдет. Но тогда "Рубину" удалось выправить ситуацию: сравняли счет, могли победить», – цитирует Генича «Матч ТВ».

Кроме того, комментатор предположил, что команду подкосил болезненный вылет из Лиги Конференций.

«В "Рубине", к сожалению, из-за результатов сложные ситуации тоже стали всплывать. Это и конфликты с Деспотовичем, с аналитиком Васюхиным, и, так скажем, непростые отношения с Хвичей. Думаю, поражение от "Ракува" сильно эмоционально подкосило "Рубин"», – заявил Константин.

Напомним, ранее казанский клуб в рамках контрольной игры в турецком Белеке сыграл вничью с грузинским «Динамо» из Батуми со счетом 2:2. Эта ничья стала уже четвертой подряд для «Рубина» на зимних тренировочных сборах.