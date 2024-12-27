Конкурс «Лучший по профессии» станет частью нацпроекта «Кадры»

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» станет неотъемлемой частью нового национального проекта «Кадры». Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии награждения победителей и призеров конкурса, прошедшей в Москве, в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба Правительства страны.

«В условиях современных вызовов, укрепления технологического суверенитета человек труда является двигателем прогресса. Рабочие профессии сегодня абсолютно востребованы, они становятся главным достоянием страны», — выразила уверенность Голикова.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Вице-премьер РФ также поблагодарила победителей, пожелала им дальнейших профессиональных успехов и поздравила всех с наступающими праздниками.

В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал перезапуск конкурса в 2025 году. Количество номинаций увеличено с 5 до 20. Кроме того, по его словам, «утверждены столицы финальных этапов — яркие праздники рабочих профессий пройдут в 16 <...> регионах».

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший по профессии» в 2024 году проходил уже в 13-й раз. Более 800 высококвалифицированных специалистов из 45 регионов соревновались за победу в пяти номинациях: «Лучший слесарь по ремонту котельного оборудования», «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике», «Лучший токарь», «Лучший лаборант химического анализа» и «Лучший сыровар». В финалы прошли 148 профессионалов.

Есть среди победителей и татарстанец — Айдар Ашрапов из ООО «Римера-Алнас», добившийся успеха в номинации «Лучший токарь». Денежные поощрения за первые места с 2025 года составят 1 млн рублей, за вторые — 500 тыс. рублей, за третьи — 300 тыс. рублей.