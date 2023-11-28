«Конкуренты у нас серьезные – ТЦ, гаражи, дворы»: сеть клубов «Подросток» отметит 35 лет

Объединение молодежных (подростковых) клубов Казани «Подросток», которое к настоящему моменту насчитывает 66 объектов по городу, отметит 1 декабря 35 лет своей деятельности. О работе городской сети и предстоящем праздничном концерте рассказала на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» директор казанского Объединения «Подросток» Екатерина Согрина.

«1 декабря все клубы нашей сети на 2 часа приостановят свою работу: в ДК „Сайдаш“ пройдет праздничный концерт, участниками которого станут воспитанники наших клубов, сотрудники и приглашенные гости», — сказала Согрина.

Подростковые клубы создавались экспериментально, чтобы повысить эффективность воспитательной работы и тем самым противостоять актуальному 35 лет назад «казанскому феномену» — объединению молодежи в криминальные группировки.

Сейчас молодежно-подростковые клубы созданы как в самой Казани, так и в близлежащих поселках и новых жилых комплексах: «Салават Купере», «Залесном-Сити», в Дербышках, Юдино и Аракчино. В них занимаются 18 тысяч казанцев в возрасте от 4 до 35 лет и работают более 500 сотрудников.

До конца нынешнего года появятся еще три молодежно-подростковых клуба, к тому же совмещенных с отделениями Центра психологической помощи «Доверие»: по улицам Кулагина, Братьев Касимовых и Губкина. Также будут открыты и начнут работу молодежный центр «Вертолет» на улице Мало-Московской (здесь проходит капитальный ремонт в помещении на 3000 квадратных метров), и новый трехэтажный клуб «Яратам» на Короленко, 11 а.

«В этом году начали систему модернизации молодежно-подростковых клубов города. Мы хотим нести звание, боремся за него — стать местом для подростков между учебой и домом. Конкуренты у нас очень серьезные за это звание — торговые центры, гаражи, подъезды, дворы... И мы понимаем, что нам нужно быть на одной волне с молодежью, чтобы это место завоевать. Современные дети, молодежь и подростки любят все только настоящее, искреннее. Мы тоже искренне хотим в их сердцах завоевать звание места между учебой и домом», — подчеркнула Согрина.

С начала учебного года клубы перешли на семидневный режим работы. Рекомендованное время взаимодействия с молодежью — с 14 до 21 ч, но многие из них, подчеркнула спикер, открыты с утра — с 9-10 часов — и до самого вечера. Занятия для людей от 14 до 35 лет в таких клубах преимущественно бесплатны, хотя есть и некоторые секции на коммерческой основе.

«„Подросток“ — это крупнейшая сеть не только в Татарстане, но и в России. Это связано с тем, что после распада Советского Союза, в новой истории России, Казань и Республика Татарстан являются тем городом и регионом, которые не продали эти помещения, не отдали их ЖЭКам, допобразованию, а сохранили сетку молодежной политики, капитально отремонтировали эти помещения и постоянно вводят их в работу сети подростковых клубов», — подытожила Екатерина Согрина.